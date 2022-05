10 frases que demuestran que ‘Un verano sin ti’ es el disco “más feliz” de Bad Bunny

Bad Bunny nos adelanta el verano con el lanzamiento de su quinto disco, el “más feliz” de su carrera: ‘Un verano sin ti’

Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny para los cuates, el artista más escuchado en México (aunque usted no lo crea) estrenó su disco ‘Un Verano Sin Ti’, el cual describe como “el más feliz” que ha hecho en su carrera. ¿Será, chiquis? Vamos a averiguarlo.

Compuesto por 23 canciones y numerosas colaboraciones, ‘Un Verano Sin Ti’ tiene toda la buena vibra, mucha fiesta y un derroche de felicidad. “Creo que es el disco más feliz de mi carrera”, dijo Bad Bunny en una entrevista con la estación de radio Apple Music 1. El cantante urbano también comentó que cuando tiene una buena idea que quiere trabajar en el futuro, la mantiene hasta que queda materializada. Este disco es la prueba.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Las colaboraciones de ‘Un Verano Sin Ti’

Sobre las colaboraciones, Bad Bunny resaltó que son artistas que respeta y su música es inspiración. Los artistas que participan en ‘Un Verano Sin Ti’ son parte de la vibra veraniega del Conejo Malo y no pueden faltar en sus playlist del verano.

“Tarot”, junto a Jhay Cortez; “Party”, con Rauw Alejandro; “Me Porto Bonito”, con Chencho Corleone; “La Corriente”, junto a Tony Dize; “Andrea”, junto a Buscabulla; “Otro Atardecer”, con The Marías, y “Ojitos Lindos”, con Bomba Estéreo. Aquí te la dejo:

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

‘Un Verano Sin Ti’ es el quinto álbum de Bad Bunny, después de ‘X 100pre’ (2018), ‘YHLQMDLG’ (2020), ‘Las Que No Iban a Salir’ (2020) y ‘El Último Tour Del Mundo’ (2020). Este nuevo álbum llega después de que el artista puertorriqueño culminara su gira “El Último Tour Del Mundo” por Estados Unidos y antes del inicio de su próximo “World’s Hottest Tour” que iniciará el 5 de agosto en Orlando, Florida, y hará una parada en México.

‘Un Verano Sin Ti’ fue grabado en Puerto Rico y República Dominicana y entre sus productores musicales se encuentran los puertorriqueños Tainy y MAG, así como el ingeniero de grabación de Bad Bunny, Beto “La Paciencia”. MAG produjo el primer tema del disco, “Moscow Mule”, un reguetón sensual que para Bad Bunny refleja el estado de ánimo del pasado verano.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Cuando escuches ‘Un Verano Sin Ti’ descubrirás ritmos que van desde el reguetón y el dembow dominicano, el mambo y el merengue, hasta el reggae, pop, indie, rock y afrobeats. Todas las canciones hacen referencia a una misma base: los sonidos inspirados por los ritmos del Caribe.

En cada canción te toparás con un viaje de emociones que quedan plasmadas en sus letras, las cuales son el resultado de los veranos que más ha disfrutado Bad Bunny. Veamos cuánta felicidad hay en estas 10 frases que he seleccionado al escuchar ‘Un Verano Sin Ti’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

10 frases que demuestran que ‘Un verano sin ti’ es el disco “más feliz” de Bad Bunny

1. “Yo no sé tú pero yo quisiera amanecer desnudo en una playa por Balí, si no, Cancún. Pide otro Moscow Mule…”, Moscow Mule.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

2. “Antes de que salga el Sol, brinda el acelerador que vaya sin freno y pierda el control. Nada más seremos dos, tú y yo acariciándonos en medio del tiempo, sin decir adiós…”, Ojitos lindos.

3. “No sales de mi cabeza. Otro phillie y otra cerveza. Ya tu recuerdo me pesa, te disfrazaste de Rubí, y eras Teresa…”, Un coco.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

4. “Esto es un ratito. Mami, no te acostumbres que el amor es muy bonito pero siempre hay algo que lo interrumpe…”, Un ratito.

5. “Baby, yo quiero darte las buenas noches para que te acuestes y si se da al fin, nos vamos de aquí. Ojalá digas que sí, vamos a darle”, Tarot.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

6. “Me siento como el sol cuando te pones sunblock. Baby, déjame entrar, dale, quítame el lock. Yo me la pasaría contigo viendo TikTok, déjame sorprenderte…”, Neverita.

7. “Y en la calle ando suelto pero, por ti, me quito. Si tú me lo pides’ yo me porto bonito…”, Me porto bonito.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

8. “Mami, tú vives lejos pero, comoquiera, yo voy a buscarte. Porque tú estás buena y te lo mereces…”, Después de la playa.

9. “Si me dejas, te hago todo lo que a ti te gusta. Ey, rompe todo, que yo pago, esa vaina no me asusta. Si tú te tardas, te beso primero…”, Enséñame a bailar.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

10. “Y no hay que encontrar el atardecer, hay mucho de mí que te faltó conocer. Si la vida me da de nuevo el placer, voy a volverte a besar como aquella vez…”, Otro atardecer.

Frase bonus que no da risa:

”Ya no son mis chistes los que te dan gracia. Ya no soy la razón de tu sonrisa. Ya no hay más reguero’ dentro de la casa ni atardeceres en Ibiza…” Un verano sin ti.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Ahora que si de plano no jalas con las canciones de Bad Bunny, espera a verlo en la pantalla grande en la película ‘Bullet Train’, en la que actúa al lado de mi amigo personal Brad Pitt. También lo podrás ver en el próximo film de Marvel, ‘El Muerto’, una producción derivada de la saga de Spider-Man. Definitivamente, este Conejo Malo se ha convertido en el Conejo de la Suerte.

Podría interesarte