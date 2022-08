“Bad Decisions”: La canción sobre romance de BTS con Snoop Dogg

Junto con Benny Blanco, esta canción nos invita a tomar algunas malas decisiones por amor.

Si hace un par de años hubiera llegado un viajero en el tiempo con la noticia de que en 2022 hay una colaboración entre el grupo de K-Pop más exitoso de la historia, BTS, y el rapero Snoop Dogg... probablemente sí lo habríamos creído porque desde 2020 el mundo se volvió loco. Ahora podemos escuchar esta extraña canción titulada “Bad Decisions” (o “Malas Decisiones” en español) y, antes de contarte la historia y la letra, te la dejamos a continuación:

¿Sobre qué habla “Bad Decisions”?

La canción tan sexy habla sobre un romance. “Te deseo en lunes, martes, miércoles, cada noche”, dice la canción. “No puedo sacarte de mi mente y se siente como que te deseo todo el tiempo”. Suena a la canción perfecta para dedicarle a tu crush. El video, sin embargo, trata sobre un fan de BTS que espera con ansias el concierto de la banda y, spoiler alert, llega 24 horas antes al concierto. La producción estuvo a cargo de Benny Blanco, quien también trabajó con Shawn Mendes y Camila Cabello en “Señorita”.

Letra y traducción de “Bad Decisions” de BTS con Snoop Dogg

Radio station B-T-S-N-double O-P

No makeup on, I love that sh—

You’re so damn beautiful, I swear you make me sick

I want your love, I want name

Inside my heart, there’s nothin’ but a burning flame

If you want my love

Come a little bit closer

Don’t make me wait

Let’s make some bad decisions

I want you, ooh, baby, all of the time

So give me all your kisses

I want you Monday, Tuesday, Wednesday, baby, every night

And it feels like (Ooh, ah)

I can’t seem to ever get you out of my mind

And it feels like (Ooh, ah)

I want you, ooh, baby, all of the time

Everybody see me lookin’ fly (Oh, yeah)

And I think I know the reason why (Oh, yeah)

‘Cause I got you right here by my side (Oh, yeah)

And I can’t let you just walk away

If I ain’t with ya, I’m not okay

If you want my love (Yeah)

Come a little bit closer

Don’t make me wait (Ooh)

Let’s make some bad decisions

I want you, ooh, baby, all of the time

So give me all your kisses (Kisses)

I want you Monday, Tuesday, Wednesday, baby, every night (Every night)

And it feels like (Ooh, ah, yeah)

I can’t seem to ever get you out of my mind

*And it feels like* (Ooh, ah)

*I want you, ooh, baby, all of the time*

Let’s do things you always wanted

Have some fun and live your life

Help me waste a day and find a place

That we can face to face

Let me show you ‘round my hood

There’s bad meaning bad like bad meaning good

When it comes to rules, I break ‘em

Let’s make some bad decisions

I want you, ooh, baby, all of the time

So give me (Give me) all your kisses (Kisses)

I want you Monday, Tuesday, Wednesday, baby, every night

And it feels like (Ooh, yes, ah, yes)

I can’t seem to ever get you out of my mind

And it feels like (Ooh, say what? Ah)

I want you, ooh, baby, all of the time (Ooh)

“Malas decisiones”

Radio station B-T-S-N-double O-P

Sin maquillaje, me encanta esa mi*rda

Eres tan hermosa, juro que me pone mal

Quiero tu amor, quiero un nombre

Dentro de mi corazón no hay nada más que una llama ardiente

Si quieres mi amor

Acércate un poco más

No me hagas esperar

Tomemos algunas malas decisiones

Te deseo, todo el tiempo

Así que dame todos tus besos

Te deseo lunes, martes, miércoles, cada noche

Y se siente como (Ooh, ah)

Que no puedo sacarte de mi cabeza

Y se siente como (Ooh, ah)

Que te deseo todo el tiempo

Todo el mundo me ve tan cool (Oh, yeah)

Y creo que sabes por qué (Oh, yeah)

Porque te tengo aquí a mi lado (Oh, yeah)

Y no puedo permitir que simplemente te vayas

Si no estoy contigo no estoy bien

Si quieres mi amor

Acércate un poco más

No me hagas esperar

Tomemos algunas malas decisiones

Te deseo, todo el tiempo

Así que dame todos tus besos

Te deseo lunes, martes, miércoles, cada noche

Y se siente como (Ooh, ah, yeah)

Que no puedo sacarte de mi cabeza

*Y se siente como* (Ooh, ah)

*Te deseo todo el tiempo*

Hagamos algunas de las cosas que siempre quisiste

Diviértete un poco y vive tu vida

Ayúdame a desperdiciar un día y encontrar un lugar

Donde podamos mirarnos cara a cara

Déjame enseñarte el vecindario

Está mal que significa mal que significa bien

Cuando se trata de reglas, yo las rompo

Tomemos algunas malas decisiones

Te deseo, oh, todo el tiempo

Así que dame (dame) todos tus besos (besos)

Te necesito lunes, martes, miércoles, cada noche

Y se siente como (Ooh, sí, ah, sí)

Que no puedo sacarte nunca de mi cabeza

Y se siente como

Te necesito todo el tiempo

