Bandas que deberías escuchar si te gusta Massive Attack y el trip hop

Desde Portishead hasta Tricky, no vas a dejar de escuchar a estas bandas de trip hop, género musical nacido en Londres en la década de los noventa.

Massive Attack es una de esas bandas que ha enamorado a miles de mexicanos por su propuesta musical, activismo e increíbles shows en vivo. Conformada por Robert del Naja, Andrew Vowles (Mushroom) y Daddy G (Grant Marshall) y creada en 1991 en Bristol, Inglaterra, la agrupación está catalogada dentro de un género musical poco conocido y explorado.

Tal vez si no vives debajo de una piedra y sabes que existe algo llamado trip hop, probablemente conoces a otras bandas precursoras como Portishead, pero si sí vives debajo de una piedra y no has escuchado este tipo de música debemos preguntarte, ¿qué esperas?

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Qué es la música trip-hop?

El trip hop es un género que destaca la fusión entre la música electrónica y el hiphop. Su principal característica es que es downtempo y tiene influencias de jazz, soul, R&B, funk, dub y house.

Surgió en Bristol, Inglaterra a mediados de los años 80 y en 1990 se hizo más popular al fusionar varios géneros y llevar sonidos bastante experimentales.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Wild Bunch, el primer sound system que desarrolló el típico sonido de Bristol, firmó un contrato discográfico y apostó por el grupo Massive Attack en aquella década.

Pero más allá de ellos, también existe el talento de otras bandas y músicos que sí o sí debes escuchar si amas escuchar esta música relajante, pero poderosa.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Portishead

En 1991 Geoff Barrow, Beth Gibbons y Adrian Utley formaron el grupo que ya es considerado el pionero del trip-hop. En 1994 lanzaron su primer álbum, Dummy, que fue todo un éxito en Estados Unidos y Europa.

Desde “Third” no han lanzado una nueva producción discográfica, sin embargo, sí han hecho interesantes colaboraciones musicales.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Tricky

Adrian Thaws es un productor, vocalista, director, actor y músico británico que luego de integrar la banda The Wild Bunch (que después sería Massive Attack), siguió su carrera como solista dentro del mismo género.

Su personalidad siempre ha sido sombría y melancólica, por lo que siempre se ha encargado de plasmar este estado de ánimo en sus música y letra.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Morcheeba

A mediados de 1990 los hermanos Paul Godfrey y Ross Godfrey se unieron a Skye Edwards para formar el grupo que, además de trip hop, agrega blues y pop en sus creaciones.

La música de Morcheeba ha salidos en diversas producciones cinematográficas y de televisión como en “Buffy the Vampire Slayer” o la serie “Everybody Loves a Loser”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Akira Yamaoka

Él no es necesariamente el integrante de alguna banda de trip hop, pero lo interesante es que este artista japonés creador de música para videojuegos es una gran influencia dentro del género.

Uno de sus trabajos más destacados fue su participación en el soundtrack de Silent Hill.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Bonobo

Simon Green, conocido como Bonobo, es un productor, compositor y DJ británico que vive en Los Ángeles.

Aunque su estilo es catalogado dentro del género trip hop, también ha experimentado con un poco de jazz, sonidos étnicos y percusiones.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Martina Topley-Bird

Conocida como la Dietrich negra del Soul, la cantante inglesa debutó como vocalista en el primer álbum Maxinquaye de Tricky, artista con quien tuvo un hijo. En 1998, cuando se separaron, Martina continuó su carrera como solista y en 2003 lanzó su disco Quixotic con Independiente Records.

Podría interesarte