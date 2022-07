“Bela Lugosi’s Dead”, la historia detrás del himno gótico de Bauhaus

Aunque suene increíble, la canción que sentó las bases del gothic rock está inspirada en el reggae... pero con vampiros.

En 1956, a los 73 años de edad, murió Béla Lugosi: uno de los actores más importantes del cine de oro de Hollywood, cuyo papel más recordado es, sin duda, su interpretación de Drácula en la cinta homónima de 1931. ¿Recuerdas esa icónica escena en la que el vampiro baja por las escaleras y dice “I am Dracula” con acento húngaro? Ese es Béla Lugosi. Su legado es tan importante que Bauhaus, una de las bandas de rock gótico más importantes de la historia, lo convirtió en protagonista de su canción “Bela Lugosi’s Dead”.

“Bela Lugosi’s Dead” es un himno de finales de los años 70. Peter Murphy la considera “el ‘Stairway to Heaven’ de los 80″. El 6 de agosto de 1979, la banda de Murphy la lanzó como su sencillo debut. Bauhaus es una banda de post-punk, pero el sonido particular de esa canción está inspirado, más bien, en el reggae. De acuerdo con el bajista David J, esa fue su interpretación del género: “Estábamos muy influenciados por el reggae, especialmente por el dub”, dijo en entrevista con Far Out en 2018. “Básicamente, Bela fue nuestra interpretación del dub”.

La canción inicia con una percusión que recuerda a las maderas, quizá a una estaca que representa la muerte de un vampiro. Los instrumentos de cuerda entran poco a poco, en una sucesión rítmica que nos introduce, después de tres minutos, a la voz de Murphy y su descripción de la situación post mortem: “Los murciélagos han dejado el campanario, las víctimas han sido sangradas, terciopelo rojo adorna la caja negra”. Ahora que tenemos la información del dub y su influencia en Bauhaus, el ritmo bossa nova cobra todo un nuevo sentido.

“Definitivamente tiene una cualidad adelantada a su tiempo”, dijo el baterista Kevin Haskins en entrevista con Uncut en 2020. “En retrospectiva, me maravilla lo que hicimos. Éramos solamente cuatro chicos que querían crear algo único, sin tener idea de lo que hacíamos. Pero esa canción salió de ahí”.

La banda ha dicho que la música, mezclada con las letras de David J, surgió de forma espontánea, casi mágica, durante un ensayo. “Sabíamos que teníamos algo muy especial”, dijo Haskins. “Creo que de hecho nos dijimos unos a otros: ‘No hay que seguir tocando esto, hay que esperar hasta que lleguemos al estudio’. Teníamos miedo de volver a trabajar en ella y perderla”. El guitarrista Daniel Ash dice que reservaron el Beck Studio de Wellingborough, Northamptonshire inmediatamente. “Recuerdo que Pete tenía un resfriado ese día, lo que lo hizo aun mejor. Solo agregué algo de textura a su voz”.

La canción se volvió aun más “de culto” con ‘The Hunger’ (’El ansia’, como se tituló en Latinoamérica) de Tony Scott. El protagonista de la película de 1983 fue otro icono vampírico, David Bowie. La versión oficial de “Bela Lugosi’s Dead” dura nueve minutos y medio. Quizá fue por eso que no fue un éxito comercial, al menos no en su momento. Sin embargo, la emblemática y oscura pieza fue la base de lo que sería el rock gótico. Sí, en 1979 ya existían otras bandas representativas como The Cure, Siouxsie and the Banshees y Joy Division, pero Bauhaus le dio al género un sonido y una estética que perduran hasta nuestros días.

Esta es la letra de “Bela Lugosi’s Dead”:

White on white translucent black capes

Back on the rack

Bela Lugosi’s dead

The bats have left the bell tower

The victims have been bled

Red velvet lines the black box

Bela Lugosi’s dead

Bela Lugosi’s dead

Undead undead undead

Undead undead undead

The virginal brides file past his tomb

Strewn with time’s dead flowers

Bereft in deathly bloom

Alone in a darkened room

The count

Bela Lugosi’s dead

Bela Lugosi’s dead

Bela Lugosi’s dead

Undead undead undead

Undead undead undead

Undead

Oh Bela

Bela’s undead

Oh Bela

Bela’s undead

Bela’s undead

Oh Bela

Bela’s undead

Oh Bela

Undead

