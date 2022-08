¿Los integrantes de Belanova murieron? Lo que pasa si le preguntas a Alexa

“Denise Guerrero es el único integrante de Belanova que sigue con vida”, eso es lo que responde Alexa cuando le pides escuchar a la banda de electropop en vivo.

Belanova es una de las bandas de pop más importantes en México: desde que lanzaron su primer disco a inicios de la década de 2000 y hasta nuestros días, los oriundos de Guadalajara tienen varios éxitos como “Tus ojos” y “Rosa Pastel” que han superado el paso del tiempo. Todos sabemos que sus integrantes son tres: Denise Guerrero en la voz, Edgar Huerta en los teclados y Ricardo Arreola en el bajo. Sin embargo, hay un extraño error con Alexa que le hace dar una respuesta aterradora.

En TikTok, Nick Tecno reporta que varios usuarios de los dispositivos de Amazon han recibido la misma extraña respuesta. “Si le dices a Alexa la frase en específico ‘Belanova en vivo’ responde algo muy oscuro”, explica. Efectivamente, cuando el tiktoker hace la prueba, Alexa responde que “Denise Guerrero es el único integrante de Belanova que sigue con vida”.

“Aún no sabemos por qué Alexa responde esto con tanta seguridad”, dice Nick. “Siendo que los tres integrantes de Belanova están vivos”.

Belanova no ha lanzado nuevo disco desde 2018, cuando publicaron ‘Viaje al Centro del Corazón’. En 2020 se rumoró que volverían con material para celebrar el 20 aniversario de la banda, pero dos años después eso no ha ocurrido. No obstante, que los integrantes hayan decidido tomarse un tiempo lejos de los escenarios no quiere decir que estén muertos: todo indica que es solo un extraño error de Alexa. El mismo Edgar Huerta ha dicho en entrevistas que los tres están bien y simplemente se tomaron una pausa “muy necesaria y válida”.

