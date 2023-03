Belinda sí rockea: el tributo a Taylor Hawkins que Foo Fighters aplaudiría

Belinda ganando como siempre.

No en vano Belinda es considerada un ícono de los 2000, y claro que lo es, tiene un talento inigualable que la ha llevado a la cima del éxito, justo como ella lo dice. Sin embargo, su carrera no sólo se ha basado en pop y actuación, la cantante española le hace a todo y nos queda claro que no la conocemos como pensamos.

Jamás imaginaste que pudiera haber una relación entre Foo Fighters y Belinda, y no, no nos referimos a nada amoroso con algún integrante de la banda, sino que la cantante también es gran admiradora de la agrupación y, así como nosotros, sufrió por el fallecimiento del baterista Taylor Hawkins en Colombia, antes de su presentación en el festival Estéreo Picnic.

El día que Belinda rindió homenaje a Taylor Hawkins de Foo Fighters

Beli nos ha demostrado una vez más que es una artista versátil y que no es de las que se quedan en su zona de confort, por si no lo sabías, la cantante española es gran amante del rock, por ello, en una de sus presentaciones rindió homenaje a Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters que, por desgracia, perdió la vida en marzo de 2022.

En febrero de 2023, Belinda fue una de las cabezas del cartel de La Gran Feria de México que se llevó a cabo en el Parque Bicentenario, durante su presentación recordó que ese día (17 de febrero) Hawkins habría cumplido 51 años y no lo pasó desapercibido.

La estrella de pop interpretó una versión del clásico de Foo Fighters, ‘Best of you’, y la verdad es que lo hizo muy bien, tanto que se ganó los aplausos de cada uno de los asistentes.

Lo cierto es que no es la primera vez que Belinda recuerda a Taylor Hawkins en alguna de sus presentaciones, también rindió homenaje al baterista luego de su fallecimiento, durante su presentación en el Festival Machaca en Monterrey, en junio de 2022, donde interpretó el mismo tema.

‘Best of you’ fue lanzado en 2005 y forma parte del quinto álbum de Foo Fighters, In Your Honor, considerado como uno de los discos más icónicos de la banda liderada por Dave Grohl.

Belinda y su regreso a la música

Belinda pasó varios años alejada de la música pero ahora ha regresado mucho más fuerte que nunca, demostrándolo en una gira por todo México. También volvió a la actuación, algo que la llevó a ser noticia mundial, como estrella de la serie de Netflix ‘Bienvenidos al Edén’ y en ‘Divina Comida’ de HBO Max.

Nuestra Beli ganando como siempre y quien diga lo contrario, está mintiendo.

