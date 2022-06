Belinda estrena canción ‘Las 12′ con supuesta indirecta a Nodal: “Fuimos lo más lindo”

Belinda y Ana Mena lanzaron recientemente el tema ‘Las 12′.

Belinda ha seguidor con su vida después de la polémica ruptura con Christian Nodal, con diversos proyectos tanto en la actuación como en la música, tal es el caso de la serie ‘Bienvenidos a Edén’ de Netflix, así como su más reciente estreno musical.

Belinda estrenó la canción ‘Las 12′ junto a la cantante española Ana Mena, un tema lleno de girl power pero cierta nostalgia por un ex amor, que inmediatamente fue vinculada con Christian Nodal.

A la par de la canción, también se estrenó el videoclip, en el que ambas cantantes sacaron su lado más sensual y a la vez fashionista para dejarse envolver en un ambiente de fiesta aunado a una casa embrujada con zombies incluidos.

El tema llega cuatro meses después de que Belinda y Christian Nodal decidieran ponerle fin a su relación por motivos desconocidos pero que no han dejado de provocar polémica, así como días después de que el cantante fuera captado tomado de la mano con la cantante Cazzu, con quien se dice tiene una relación.

Aunque la canción no parece estar dedicada a Christian Nodal, lo cierto es que algunos versos han sido relacionados con él, como aquel en el que se escucha: “Si nadie puede hacerlo como tú y yo”.

Lo cierto es que Belinda se ha mantenido cautelosa y discreta en cuanto a su situación sentimental, mientras se dedica a su carrera profesional. Sin más, aquí te dejamos la letra para que pueda ser interpretada como cada quien prefiera.

Literal hay personas diciendo que la canción de “las 12” fue respuesta a nodal del beso con cazzu, JAJAJAJ ósea predijo un beso de 3 meses después ?? Porque compuso con Ana a finales marzo, wow! Una cosa más que hace la princesa del pop latino 😂❤️ pic.twitter.com/bujmMZtOfl — Belinda’s support (@belindapopchart) June 22, 2022

Letra de la canción “Las 12″ de Belinda y Ana Mena

Tú y yo frente al mar

¿Te acuerdas de mí? ¿Dónde estás?

Yo quisiera verte, convencerte

De que vuelvas otra vez a quererme





Fue tan mágico, melancólico

Tan nostálgico, tan ilógico

Volver a perderte, quisiera volverme

Y otra noche yo en tus brazos perderme





Bailando como tú y yo

Si nadie puede hacerlo como tú y yo

Y nadie como tú me conoce

Yo no sé a quién llamo cuando lleguen las doce





Baby, como tú y yo

Si nadie puedе hacerlo como tú y yo

Que nadie como tú me conoce

Yo no sé a quién llamo cuando lleguen las doce





¡Ay!

(¿A quién llamo cuando lleguen las doce?)





Beli, Ana Mena

Solo duermo pa’ verte, pa’ soñarte un poquito

Cómo extraño tu boca y esos ojos bonitos





Fuimos lo más lindo que hay

No me digas goodbye, no me digas goodbye

Si esto era guay (Guay)





Una guerra de besos que a ti te pone loquito

La camisa te deja’ que yo esa no me la quito

Vuelve a darme un besito, babe

A quererme bonito

Yo quiero devolverme a ese veranito





Bailando como tú y yo

Si nadie puede hacerlo como tú y yo

Que nadie como tú me conoce

Yo no sé a quién llamo cuando lleguen las doce





Baby, como tú y yo

Si nadie puede hacerlo como tú y yo

Y nadie como tú me conoce

Yo no sé a quién llamo cuando lleguen las doce





¡Ay!(¿A quién llamo cuando lleguen las doce?)

Doce-doce-do-do-do

Ay

¿A quién llamo cuando lleguen las doce?

¿A quién llamo cuando lleguen las doce?

Indirecta o no para Christian Nodal, lo cierto es que Belinda está concentrada en su carrera y su nueva canción apunta para ser un éxito.

