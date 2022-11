“No me voy a callar más”: Belinda revela en pleno concierto que ha sido víctima de maltrato

La cantante mexicana aseguró que ha sufrido violencia por parte de personas que la han querido “silenciar”.

Belinda es una de las cantantes más exitosas de la farándula mexicana y ahora que retomó sus presentaciones en vivo por todo el país, esto luego de pasar una temporada en España. La también actriz cautivó a sus fans con los conciertos, pero también hizo una revelación que dejó a todos sorprendidos.

La cantante rompió el silencio y confesó que durante toda su carrera ha sufrido episodios de violencia en los que intentaron humillarla, razón por la que decidió decirlo frente a todo el público.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Antes de interpretar su tema ‘K-Bron’, la cantante dedicó unas palabras a las mujeres que han sufrido de violencia, las cuales muchos relacionaron como una indirecta hacia su ex pareja Christian Nodal, ya que el tema salió semanas después de la ruptura.

“La siguiente canción la escribí pensando en todas las mujeres que muchas veces callamos cuando nos tratan mal, cuando nos gritan, cuando nos quieren hacer menos, cuando piensan que son mejores que nosotros”, expresó ante sus fans que la ovacionaron.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Belinda también aprovechó el momento para lanzar un discurso en el que incitó a las mujeres a no quedarse calladas ante situaciones de abuso, la cuales ella misma sufrió.

“Muchas veces todavía las mujeres tenemos miedo de hablar, me incluyo, porque yo he sido una de ellas y esta noche no me voy a callar más”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Belinda revela que sufrió Bullying en la escuela

La cantante participó recientemente en el programa Divina Comida de HBO MAX, y confesó que sufrió de Bullying en la primaria, ya que las niñas la molestaban con apodos, además de señalarla porque le gustaban bandas de rock.

“Yo tuve una época en donde yo era patineta y siempre me ha gustado el rock, escuchaba Blink-182 y bandas como Marilyn Manson, todas esas rockeras. De repente entro a la escuela y las niñas superfresas, yo no me identificaba con sus vibras. Después de que no me hice su amiga me molestaban horrible, muy feo, por eso escribí ‘Boba niña nice’”, reveló.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO













Podría interesarte