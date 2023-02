Bellakath y Babo podrían unirse para colaboración que segura amas u odias

En este mundo ya no hay imposibles.

Bellakath y Babo podrían lanzar una colaboración juntos porque en este mundo ya no hay imposibles, de hecho, recientemente la regentonera tuvo una exitosa presentación en el EDC 2023, donde puso a bailar a todos los asistentes y, por supuesto, a cantar ‘Gatita’.

La carrera de Bellakath va cada vez más en aumento y son más los artistas que quieren colaborar con ella, entre ellos Babo o, bueno, ¿será que eso quiso decir? La verdad es que para nosotros ya no sería raro y no descartamos la idea de que esta fusión podría hacerse una realidad.

Bellakath y Babo podrían lanzar una colaboración juntos

¿Quién no ha cantado a todo pulmón ‘Gatita’? Hasta Babo, de Cartel de Santa, lo ha hecho, entonces no hay nada de qué avergonzarnos, así que no lo niegues más.

A través de su cuenta de TikTok, Babo se dejó ver cantando, a capela y todo, ‘Gatita’ de Bellakath, lo que provocó miles de reacciones de sus seguidores, quienes pidieron que ahora ambos músicos cantaran juntos dicho tema.

Pero los fanáticos no fueron los únicos que comentaron el video del rapero, también lo hizo la misma Bellakath, incluso, le dejó la carta abierta sobre hacer una colaboración juntos y, claro, salir a bellakear.

“Aquí estoy, Babo. ¿Quieres bellakear?”, publicó la cantante a través de una historia de Instagram, donde compartió el video de Babo interpretando ‘Gatita’.

El video del líder de Cartel de Santa se viralizó en pocos minutos y los internautas expresaron que sería muy emocionante que los cantantes pudieran hablar en privado para planear un tema juntos o, incluso, un rémix del tema que llevó a Bellakath al estrellato.

Hasta ahora no hay noticias sobre algún proyectos juntos, sin embargo, los fans especulan que Babo y Bellakath podrían unir sus voces en el Hellow Vibes, festival donde ambos comparten espacio del lineup, que se llevará a cabo el 4 de marzo en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México.

No todo ha sido éxito para Bellakath

Recordemos que ‘Gatita’ no sólo ha traído éxitos para Bellakath, también uno que otro dolor de cabeza luego de que bajaran el tema de todas las plataformas por supuestas acusaciones de plagio. Aunque, al final, la cantante pudo recuperar los derechos de su canción.

Lo cierto es que una colaboración de Bellaktah con Babo sería un éxito indiscutible y cumpliría con los deseos de muchos de sus fans.

