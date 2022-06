Beyoncé renace con ‘Break My Soul’ tras seis años de ausencia

Las pelucas volarán con ‘Break My Soul’, la primera canción del nuevo disco de Beyoncé: ‘Renaissance’

“BREAK MY SOUL midnight ET”. Ese fue el mensaje publicado en las redes sociales de Beyoncé (cuyos avatares fueron eliminados, ¡cuánto misterio! Así fue como anunció la primera canción de su nuevo disco, ‘Renaissance’, la cual lleva por título “Break My Soul”.

En automático pensé: aquí vamos con otra canción, otro disco, en el que Bey será una chica mala, engañada, traicionada y demás, pero afortunadamente me equivoqué. Queen B viene con un mensaje de empoderamiento, de esos que están de moda, y con una canción que, definitivamente, nos va a poner a bailar como en sus épocas pasadas. ¡Cuida la peluca, porque Beyoncé hará que te vuele!

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Break My Soul

Beyoncé anunció que su nuevo disco de estudio, ‘Renaissance’, el primero después de seis años de haber lanzado ‘Lemonade’ (2016) y el séptimo de su carrera, será lanzado el 29 de julio y tendrá 16 canciones. Mientras llega la tan esperada fecha por sus fans, la cantante nacida en Houston, Texas, ya nos sirvió el primer tema, “Break my soul”.

La nueva rola de Bey te llevará a los clubes (o discos) de la época de los 90 con su ritmo completamente bailable y con una letra que invita a, literalmente, soltar, dejar todo y sacar las fuerzas suficientes para decir: tú no vas a romper mi alma. Cabe decir que esta canción es excelente motivación si es que no estás del todo feliz con tu trabajo o con una relación, ¡puede ser el impulso que necesitas para renunciar y vibrar más alto!

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Break My Soul” fue escrita por Freddie Ross, Christopher Steward, Jay-Z y la propia Beyoncé. Cuenta con un par de samples (para que no pienses que ha descubierto el hilo negro, tampoco es para tanto), y sé que al menos uno no será reconocido por la Gen-Z, pero los “chavorrucos” sí: Show Me Love, el one-hit-wonder de 1993 de la cantante estadounidense Robin S que reinó en las pistas de baile gracias a su poderoso beat. Si de plano no la ubicas, acá te la dejo.

El sampleo que falta es de la rola “Explode”, de la rapera estadounidense Big Freedia con quien Beyoncé colaboró en 2016, para la canción ”Formation”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Se antoja una bailada con “Break My Soul”, ¿no? Espero con todas mis fuerzas que ‘Renaissance’ sea un disco 100% bailable. Mientras llega el 29 de julio, te dejo con la letra de la canción.

Letra de Break My Soul

I’m ‘bout to explode, take off this load

Bend it, bust it open, won’t ya make it go

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka (Release ya wiggle)

Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka (Release ya wiggle)

You won’t break my soul

You won’t break my soul

You won’t break my soul

You won’t break my soul

I’m tellin’ everybody

Everybody

Everybody

Everybody

[Verse 1]

Now, I just fell in love, and I just quit my job

I’m gonna find new drive, damn, they work me so damn hard

Work by nine, then off past five

And they work my nerves, that’s why I cannot sleep at night

[Pre-Chorus]

Motivation

I’m lookin’ for a new foundation, yeah

And I’m on that new vibration

I’m buildin’ my own foundation, yeah

Hold up, oh, baby, baby

[Chorus]

You won’t break my soul (Na, na)

You won’t break my soul (No-no, na, na)

You won’t brеak my soul (No-no, na, na)

You won’t break my soul (Na, na)

I’m tellin’ evеrybody (Na, na)

Everybody

Everybody

Everybody

[Post-Chorus]

Release ya anger, release ya mind

Release ya job, release the time

Release ya trade, release the stress

Release the love, forget the rest

[Verse 2]

I’ma let down my hair ‘cause I lost my mind

Bey is back and I’m sleepin’ real good at night

The queens in the front and the Doms in the back

Ain’t takin’ no flicks but the whole clique snapped

There’s a whole lot of people in the house

Tryin’ to smoke with the yak in your mouth

(Good at night) And we back outside

You said you outside, but you ain’t that outside

Worldwide hoodie with the mask outside

In case you forgot how we act outside

[Pre-Chorus]

Got motivation (Motivation)

I done found me a new foundation, yeah (New foundation)

And I’m takin’ my new salvation (Oh, yeah, yeah, yeah, new salvation)

And I’ma build my own foundation, yeah (Oh, yeah, yeah, yeah, oh, yeah, yeah, yeah)

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Oh, baby, baby

[Chorus]

You won’t break my soul (You won’t)

You won’t break my soul (Break my soul)

You won’t break my soul (You won’t)

You won’t break my soul (Break my soul)

And I’m tellin’ everybody (Everybody)

Everybody (Everybody)

Everybody (Everybody)

Everybody, yeah.

Podría interesarte