Blacklight Shine, la canción con la que The Mars Volta regresa después de 10 años

Luego de una década de ausencia, Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez-López vuelven a unirse.

En 2012 The Mars Volta publicó ‘Noctourniquet’ y, desde entonces, guardaron silencio. Hoy los fans pueden estar felices porque Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez-López están juntos de nuevo y lanzaron “Blacklight Shine”. ¿Podríamos tener mejores noticias que esas el día de hoy? La respuesta es no, probablemente no hay nada que supere a la música.

A través de un video en blanco y negro dirigido por el propio Omar Rodríguez-López, la banda presenta su canción “Blacklight Shine”. De acuerdo a una declaración de Cedric, es una “ola de apagones continuos que arrastra recuerdos a la costa, un latido que aún lo recuerda todo”.

“Lastimado sentimiento en mi cinturita. Dame rabia, dame todo el dolor. Karma tarda en llegar pero llegará. Lo vas a pagar”, canta Cedric.

Los fans de The Mars Volta ya intuían el regreso de la banda desde el pasado domingo 19 de junio, cuando en el Grand Park de Los Angeles apareció una instalación audiovisual llamada “L’ytome Hodorxí Telesterion” que comenzó a reproducir el sencillo. “La experiencia dentro del cubo tenía la intención de provocar introspección y con el sencillo guiar a los fans en un viaje a través de galaxias infinitas para luego llevarlos de vuelta a la Tierra, a sí mismos”, explica la banda sobre la instalación.

Si andas por Los Angeles, tienes hasta hoy para verla físicamente. A partir del 1 de julio habrá una versión digital de la misma para todo el mundo.

Aunado al lanzamiento de “Blacklight Shine”, Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez-López anunciaron una nueva gira por Estados Unidos, comenzando en en septiembre en el Deep Ellum en Dallas y cerrando en octubre en The Palladium, en Los Angeles. Ojalá podamos volverlos a ver en México.

Letra de “Blacklight Shine” de The Mars Volta

You would be gone if it weren’t for what I know

Help me out of this godforsaken cure

If that rain don’t fall any sooner, I’m gonna wash up on the shore

If that train don’t run any sooner, I’m gonna waste away

Into lantern jaws

Lastimado sentimiento en mi cinturita

Dame rabia, dame todo el dolor

Karma tarda en llegar pero llegará

Lo vas a pagar

If that rain don’t fall any sooner, I’m gonna wash up on the shore

If that train don’t run any sooner, I’m gonna waste away

Into lantern jaws

Y los gritos van

Baila si quieres más

En pedazos quebrado

Me entregaste una vida de engaños

Lo vas a pagar

If that rain don’t fall any sooner, I’m gonna wash up on the shore?

If that train don’t run any sooner, I’m gonna waste away

Into lantern jaws

Reseeding the desert, the high control hex

He obsessively pets with his thumbs

Thinking no one’s watching

But I got the copy that he can never erase

He’s fit for a crypt

A place for the errors in judgment that he can afford

And I am that moment that you never saw comin’

And every fingerprint you answered for (For, for)

I’ll shine the blackest light to the culprit on all fours

If that rain don’t fall any sooner, I’m gonna wash up on the shore

If that train don’t run any sooner, I’m gonna waste away

If that rain don’t fall any sooner, I’m gonna wash up on the shore

If that train don’t run any sooner, I’m gonna waste away

Into lantern jaws





