Blink-182 en México: Abren segunda fecha en CDMX tras agotar boletos

La banda estadounidense decidió ofrecer otra fecha en el Palacio de los Deportes.

Blink-182 sorprendió a sus fans con el anuncio de que abrirá una nueva fecha en la CDMX de la gira mundial que emprenderá en 2023 por varios países del mundo.

La agrupación estadounidense tomó esta decisión, debido a que la preventa de boletos que hubo para fans, así como para derechohabientes de ciertas tarjetas bancarias dio como resultado sold out para su fecha del 28 de marzo de 2023, en el Palacio de los Deportes, en CDMX.

Nueva fecha de Blink-182 en México

La banda se presentará también el 29 de marzo de 2023 en el Palacio de los Deportes. La preventa ya se llevó a cabo esta mañana a través del sistema TicketMaster y mañana saldrán a la venta para el público en general.

“¡Todos quieren formar parte del regreso de Tom DeLonge! No querrás quedarte fuera, ¿o sí? Boletos para la segunda fecha ya a la venta”, indicó una publicación en redes sociales.

Cabe destacar que los boletos se encuentran disponibles desde este momento, además de que ya hay fila virtual, así que si quieres asistir te recomendamos que corras a comprarlos.

La agrupación también visitará Tijuana y Monterrey.

Se agotan boletos de Blink-182 en México

Como era de esperarse, el trío de punk generó revuelo entre sus fans mexicanos, quienes de nueva cuenta agotaron en tan solo minutos los boletos.

“Qué bolas que México que es un país a donde vienen tantos artistas musicales dependa de una empresa TAN NEFASTA como Ticketmaster para obtener tickets. No alcancé boletos para Blink-182 y hoy era la PREVENTA. En 25 minutos ya me decía que no había nada disponible :(”, escribió una usuaria en Twitter.

“Ticketmaster me jodiste mi día, mi año y mi vida. No puedo creer que tan rápido se te hayan acabado los malditos boletos para Blink 182″, escribió otro.

Hay que recordar que este 12 de octubre a las 10:00 horas salieron a la venta en preventa, los boletos para su presentación en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, sin embargo varios usuarios en Twitter reportaron que hubo muy pocas entradas disponibles, las cuales se agotaron en minutos.

Ticketmaster me jodiste mi día, mi año y mi vida. No puedo creer que tan rápido se te hayan acabado los malditos boletos para Blink 182 pic.twitter.com/cmkOM8wBUe — 💀Gaby Castillo🎃 (@Gaby_Castillo91) October 19, 2022









































