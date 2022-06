Boletos del Corona Capital se agotaron y se desatan memes divertidos (de frustración)

Uno de los festivales de música más esperados cada año desató la frustración de los internautas que no alcanzaron a comprar boletos en preventa.

Hace unos días el Festival Corona Capital dio a conocer el cartel de su edición 2022 y los fans no podían creerlo, pues se reveló que vendrán a México bandas para recordar su adolescencia como My Chemical Romance, las cuáles posiblemente les hará sacar del clóset sus outfits más emos.

Y todo era felicidad y emoción hasta que el 13 de junio salieron en preventa los boletos y en tan sólo un día (u horas) se agotaron. Pero no sólo eso, sus precios exorbitantes y la existencia de una supuesta Fase 4 desataron la frustración y enojo no sólo de quienes no alcanzaron ticket, sino también quienes no pueden pagar dichas cantidades tan altas para un abono de tres días o incluso un sólo día.

Ah, porque además, como sabrás el sistema de venta de boletos no incluye cargo por servicio y añádele el gasto para el taxi, el estacionamiento, la comida y las bebidas... ¡una locura!

Fue así que las redes sociales una vez más hicieron de las suyas y los mexicanos echaron a volar su imaginación para crear memes divertidos con la finalidad de al menos olvidar ese trago amargo por unos instantes.

Te dejamos con los más épicos:

yo después de que compré los boletos del corona capital solo para ver a my chemical romance pic.twitter.com/rC2NMyqEuj — carmen🪰 mcr viene a mexico (@lucidparade) June 9, 2022

Por la ineficacia de Ticketmaster, voy a esperar a que una pareja tóxica se pelee y revenda sus boletos del #CoronaCapital a precio justo. pic.twitter.com/UirRQRgARy — Soy el BC (@RobertBC81) June 13, 2022

Yo viendo que los boletos del #CoronaCapital ya van en fase 4. pic.twitter.com/EjTN8f0O9Z — Playlist Magazine (@Playlistmagmx) June 13, 2022

Un buen pretexto para iniciar con todo la semana 🤘🏻🤘🏻 #CoronaCapital pic.twitter.com/AxZAHQgWIW — Hugo re (@hugore94) June 13, 2022

Cuando te das cuenta que los boletos del #CoronaCapital ya están en fase 4 y ni dinero tienes. pic.twitter.com/aqr5MN5Efn — Motorocker  (@AyalaEmmanuel) June 13, 2022

Mi situación después de comprar mis boletos para el #CoronaCapital pic.twitter.com/01NGdIbURH — Ada Nieto (@adanieto91) June 13, 2022

¿$6100 el abono para el #CoronaCapital? ¿De qué nos ven cara o qué? pic.twitter.com/04lopWEweY — Ted Mosby (@daniboiler) June 13, 2022

