¡Bring me the horizon regresa a México este año! Todo lo que necesitas saber

La banda británica de metal core a anunciado su regreso a territorio mexicano para rockear el Palacio de los Deportes y no vendrán solos.

La banda liderada por Oliver Sykes, Bring Me The Horizon, ha confirmado que regresará a México el 26 de octubre de este año a tierras mexicanas. Y es que se ha confirmado a través de las redes sociales de la banda que regresarán a dar un concierto en el Palacio de los Deportes, pero en esta ocasión no vendrán solos: por el cartel y publicación oficial, nos dejan ver que BMTH vendrá acompañado de otras tres bandas.

¿Dónde y cuando podré comprar boletos?:

La venta de los boletos iniciará este viernes 22 de julio de forma general. 19 de julio para preventa con tarjetas Banamex. 20 y 21 venta especial Spotify.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Para adquirir los boletos de forma física, puedes hacerlo en las taquillas del recinto. O, si lo prefieres, en algún punto de venta autorizado por Ticketmaster, como tiendas Mix-Up. Recuerda que, si decides optar por esta última, debes pagar un cargo por servicio. Y puedes pagar con tarjetas bancarias o efectivo.

O si prefieres obtener tus boletos en forma digital, puedes hacerlo a través de este link. Recuerda llevar en tu celular o físico tu boleto para poder acceder al concierto. (Estate atento para información sobre cargos por servicio y la forma de entregar el boleto si en tu celular de forma digital o física). Los precios rondan entre los $800MXN y los $1300MXN de momento. Así que ve ahorrando para tu boleto y algo de merch oficial.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Quiénes acompañarán a Bring me the horizon?

En esta ocasión vuelven con tres bandas, siendo la última vez que vinieron acompañados por varias agrupaciones en 2013 con Of Mice & Men, Issues y Letlive. Como parte del American Dream Tour de BMTH. Para esta noche vendrán con las bandas Black Veil Brides, Motionless In White y Ice Nine Kills.

¿Quién trae a México el evento?

OCESA estará a cargo de la organización del evento, y en su curriculum tenemos a bandas y artistas de renombre tanto nacionales como internacionales. Por lo que como ya dije, puedes esperar a que la organización del evento estas buenas manos (sí, la pedrada va para ti Knotfest meets ForceFest Mexico 2019 y tu organizadora).

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Qué puedo esperar en el concierto?

¡Rock, Rock y mucho ROCK! Y lo digo por experiencia, y es que, de forma personal, he visto en vivo a BMTH y MIW en vivo todas las veces que han venido, a BVB los he visto dos veces y por eso me atrevo con toda seguridad a decirte que ninguno de ellos decepciona en una presentación en vivo. De hecho, antes no me gustaba MIW, pero cuando vinieron por primera vez a México acompañando a Asking Alexandria en el extinto José Cuervo Salón me terminé enamorando de la banda y pegan bastante bien en vivo. A quien veré a ver por primera vez será a Ice Nine Kills (de hecho no recuerdo si ya han venido antes a México solos o con otra banda o festival). Pero soy fan de su música y tengo ya varias canciones que me muero por escuchar en vivo, y así mismo de las demás bandas.

Por parte de BMTH podrás escuchar sus mas recientes canciones como el single Strangers, o del EP Post: Human. Y seguramente también de AMO. Quizás podemos escuchar canciones del EP “Music to go to” (No, no pondré el larguísimo nombre de este EP) o inclusive la canción instrumental “Moon over the castle” que figuró dentro del Soundtrack del videojuego Gran Turismo 7.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

De Motionless In White espera lo mismo, y más porque ambas bandas están sacando nuevo material actualmente, así que puede que en México escuchemos temas nuevos que son muy nuevos. De parte de Black Veil Brides; hace dos años sacaron un remake de su álbum “Stitch These Wounds” llamado “Re-Stitch These Wounds” y el año pasado estrenaron su sexto álbum de estudio, “The Phantom Tomorrow”. De misma cuenta, Ice Nine Kills el año pasado sacaron nuevo material llamado “The silver scream 2: Welcome to Horrorwood” y mas recientemente tenemos “The Shower Scene Playlist”

Y las canciones que espero escuchar de cada banda son (pondré solamente de lo mas actual, ya que son canciones que no he escuchado en vivo y me muero por hacerlo):

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

BMTH:

Parasite Eve.

In the dark.

Kingslayer. (Se que está difícil que vengan con Baby Metal, pero soñar no cuesta nada)

MIW:

Voices

Scoring the end of the world FT. Mick Gordon (Y si se traen a Mick Gordon, me va a dar algo)

Brand New Numb

Black Veil Brides:

The Ousider

Shadows Rise

Scarlet Cross

Ice Nine Kills:

Funeral Derangements

Rainy Day

Welcome to Horrorwood (Ojala que con esta abran su concierto)

Ahora ya lo sabes, pronto se venderán los boletos para este concierto, ve ahorrando para tu boleto, tu merch, pasajes, hospedaje, para todo lo que necesites, ya que es un concierto que no puedes perderte si eres fan de alguna o de todas las bandas que se van a presentar, o si eres fan del rock y sus derivados y te da curiosidad el asistir o vas a acompañar a alguien, hazlo de verdad no decepcionan los conciertos de estas bandas y ahora que vienen juntos, será un evento difícil de olvidar. Así que … ¡Nos vemos allí! (¡Y si, le vamos a entrar al Mosh!)

Podría interesarte