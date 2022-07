Britney Spears cantó una nueva versión de ‘Baby One More Time’ con su voz REAL, ¡y es perfecta!

Britney Spears sorprendió a sus fans cantando una nueva versión a capella de su gran éxito, quienes la consideraron perfecta.

Desde que comenzó el movimiento #FreeBritney, los fans empezaron a señalar que Britney se había visto obligada a hacer una voz completamente diferente a la que todos conocemos en sus canciones. Esto además de ser un potencial daño a sus cuerdas vocales, también demuestra el poco cuidado que su familia y representantes tenían por la cantante.

Desde hace tiempo se ha confirmado que el registro de voz de Britney es más potente y profundo del que la obligaron a usar, y ahora no hay duda de ello ya que Britney Spears subió dos videos de su canto por primera vez en años. Los breves clips grabados en su casa con luces realmente tenues, muestran además una versión diferente, que según la copia de su post, llevaba más de 14 años queriendo estrenar.

Según la cantante, cuando propuso la nueva versión, su equipo estuvo de acuerdo e hizo que algunos músicos la grabaran, pero nunca fue lanzada. En su lugar, organizaron lo que a Britney le pareció una pésima mezcla de sus éxitos interpretada por cinco cantantes, incluida su hermana. Esta actuación ocurrió en los Radio Disney Music Awards de 2017, cuando Britney recibió el Icon Award. Las imágenes del evento muestran a una Britney incómoda y enfadada que intenta poner su mejor cara ante las circunstancias.

“Pues yo he pedido lo que quería desde hace 14 años... una versión diferente de “Baby,” los productores trabajaron de verdad y la montaron... en un comienzo... pero el EQUIPO dijo que NO y en su lugar organizaron con 4 chicas, y mi hermana, una versión de 5 minutos de 4 canciones remezcladas sin ni siquiera tener que dar esfuerzo ni bailar... ¡¡¡solo lo rodaron de maravilla y el sonido era NUEVO!!! Me lo arruinaron, me avergonzaron y me hicieron sentir como si fuera absolutamente nada!!!”

“Baby One More Time” ha sido versionada en el pasado por muchos artistas utilizando diferentes estilos, incluso Heavy Metal, pero escucharla cantando de la forma en que ella ha imaginado la canción durante más de una década demuestra que Britney es una artista realmente dotada cuyo talento fue limitado por el dinero y la marca.

Como menciona en el extenso post de Instagram, pidió muchas veces que se hiciera esta versión y fue rechazada por su equipo y su familia. También aprovechó para hablar un poco más de los horrores que vivió durante la tutela añadiendo que “me hicieron sentir como nada... ¡¡¡cada uno de ellos!!! Como dije antes... me quitaron mis derechos... ¡¡¡me arruinaron mi condición de mujer!!!”.

La semana pasada algunos rumores sobre su posible actuación en el próximo show de medio tiempo del Super Bowl se extendieron por internet, y aunque muchos fans mostraron su apoyo y felicidad por verla de nuevo en el escenario al fin, otros muchos afirmaron que quizás no sea el mejor momento teniendo en cuenta la alta presión que representa el show de medio timepo. Aun así, ver clips como este, y lo mucho que disfruta cantando podría ser justo lo que necesita para volver a la música si quiere y a su ritmo.

Artículo publicado originalmente en inglés en Cultura Colectiva +

