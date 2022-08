Britney Spears regresa a la música de la mano de Elton John

El regreso histórico de Britney será junto a uno de los músicos más importantes del siglo XX.

2022 será recordado como el año en el que el mundo presenció el regreso triunfal de Britney: la princesa del pop se liberó de su familia tóxica, se casó con Sam Asghari y ahora volverá con una nueva canción: “Hold Me Closer”, en colaboración con uno de los músicos más reconocidos en el mundo, Elton John.

Sir Elton John compartió esta imagen críptica para anunciar el tema en Instagram, acompañada de dos emojis: una rosa, que representa a Britney, y una nave espacial que representa al “Rocketman”. El teaser se acompañó de un enlace para pre-guardar la canción en Spotify, Deezer y Apple Music.

El último material de Britney fue ‘Glory’ de 2016. Seis años después, se puede decir que la nueva música de la cantante será más auténtica y apegada a su visión artística, pues ya no está bajo el yugo de su familia ni de un equipo profesional que condicione cada aspecto de su vida mediante una tutela.

Hace dos semanas, Britney y Elton John grabaron una nueva versión del clásico “Tiny Dancer” de 1971. Él ha tenido varias colaboraciones con nuevos artistas como Dua Lipa, con quien grabó un remix que incluye “Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)” y “Nothing Else Matters” junto con Miley Cyrus. Con Lady Gaga cantó “Sine From Above”.

Britney, por su parte, cantó parte de su éxito “Baby One More Time” en Instagram y sugirió que, probablemente, tendrá una nueva versión de esa canción muy pronto.





