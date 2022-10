BTS no se salva, tendrán que hacer el servicio militar obligatorio en Corea del Sur

Nos vemos en 2025, BTS.

BTS, una de las bandas más grandes e importantes de los últimos años, tendrá que poner en pausa su exitosa carrera musical, pues están obligados a realizar el servicio militar en Corea del Sur, así como todas las personas de entre 18 y 28 años en ese país. Tenían un permiso con el que podían posponer esa obligación hasta cumplir los 30, pero el mayor de todos, Jin, cumple esa edad el próximo 4 de diciembre. Jin no tendrá que hacerlo solo, pues el resto de la banda hará el servicio militar junto con él.

El servicio militar en Corea del Sur tiene una duración de dos años: dos años en los que BTS se alejará completamente de los escenarios. Afortunadamente, como informaron sus representantes, este no es un adiós definitivo. Todos harán el servicio militar y están dispuestos a regresar, juntos, en 2025. Lo más triste es que ya habían tenido una pausa de dos años por la pandemia y acababan de volver en marzo de este año para presentarse de nuevo en Seúl con la gira ‘Permission to Dance On Stage’.

El servicio militar es obligatorio para todos en Corea del Sur (algo que puede ser un problema cuando hay estudios o empleos de por medio), excepto para los deportistas. Aquellos atletas olímpicos que deben dedicarse al deporte, dentro y fuera de ese país, tienen la posibilidad de “saltarse” el servicio. El fandom ARMY de BTS llegó a pedir que se tuviera la misma consideración con la boy-band, dado el éxito mundial que han alcanzado. Pero no será así y ellos mismos se dicen contentos de cumplir con las obligaciones hacia su país.

Después de Jin, Suga cumplirá 30 años en marzo próximo. Le siguen J-Hope, RM, Jimin, V y el más joven, Jungkook, que tiene 25 años de edad. Ya todos están en el rango requerido para hacer el servicio militar, así que planean hacerlo juntos para terminar con eso lo más pronto posible. Las y los fans de BTS de todo el mundo sabrán esperarles dos años.

