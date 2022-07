C. Tangana: De licenciado en Filosofía a ser el ídolo español que conquistó México

Luego de su presentación en el Vive Latino 2022, C. Tangana corroboró algo: Conquistó el corazón de México.

Antón Álvarez Alfaro, mejor conocido como C. Tangana es hoy en día uno de los artistas españoles más consolidados en el género urbano, llegando a tener un alcance global destacado que ha conquistado a México y el mundo.

Aunque con su más reciente producción discográfica ‘El Madrileño’ ha alcanzado la fama, lo cierto es que su historia en la música se remonta desde hace mucho tiempo atrás desde que era un estudiante interesado en el freestyle.

Recientemente, el español anunció su gira ‘Sin Cantar Ni Afinar LATAM TOUR 2022′, luego de tres importantes y destacadas participaciones en tierras aztecas: El Vive Latino, Festival Pa’l Norte y Festival Ceremonia, en los que logró gran afluencia en los escenarios más grandes e importantes.

“Pucho” como se hace llamar por sus amigos y seguidores, anunció tres fechas en solitario por la República Mexicana, Monterrey (10 de noviembre), Guadalajara (12 de noviembre) y Ciudad de México (15 de noviembre), corroborando el gran cariño que tiene por nuestro país, el cual le abrió las puertas desde los principios de su carrera.

¿Quién es C. Tangana?

“Hago euros caer como si fuera enero... He cambiao’ la industria de un país entero” - Yelo.

Antón Álvarez Alfaro, mejor conocido como C. Tangana nació el 16 de julio de 1990 en Madrid, España. Acudió al Colegio “San Viator” de Madrid hasta el bachillerato para posteriormente hacer la carrera de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Así es, es licenciado en Filosofía.

Desde la secundaria comenzó a mostrar su gusto por el freestyle, por lo cual empezó distribuir su maqueta entre los jóvenes españoles seguidores del rap urbano underground.

En 2008, Antón Álvarez junto a MCs Manto, Jerva y Blanco, y el DJ Fabianni crearon el colectivo de rap español Agorazein (AGZ), que se dio a conocer gracias a su primer disco ‘Crema’, alcanzando gran reconocimiento a nivel nacional.

En 2011 el artista comenzaría a usar el nuevo nombre con el que todo mundo lo conoce en la actualidad ‘C. Tangana’ con diversas colaboraciones en su historial en conjunto con AGZ. En diciembre de 2012, C. Tangana lanzó el disco ‘LOVE’S’, su mejor trabajo en ese momento.

Sin embargo, a pesar de que junto con AGZ ya tenían presentaciones y entrevistas con pequeños medios, decidió alejarse y mudarse a un lugar sin Internet ni televisión. Trabajó en una editorial literaria y por un momento pensó en dejar la música.

La primera vez que AGZ vino a México fue en 2014 al Foro Insurgentes, de la Ciudad de México. Un punto crucial de la relación entre C. Tangana y México.

C. Tangana y su relación con México

“Aunque todo este camino solo haya servido pa’ volver (pa’ volver). Aunque tenga que quemar a cada viejo ídolo al que antes veneré” - ‘100 k pasos’.

2016 fue un año clave para C. Tangana, siempre fiel a su estilo en ese tiempo lanzó junto a AGZ, el disco ‘Siempre’ en la que se encontraba el tema ‘100k pasos’, el cual él mismo ha expresado es el tema más importante de su carrera, también su favorito.

Ese mismo año, llegó el llamado “himno de España” junto con Rosalía, con quien en ese tiempo mantuvo una relación sentimental: ‘Antes de morirme’ en trabajo con el productor español Alizzz, el mejor socio de Pucho en la industria musical.

Durante ese mismo 2016, C. Tangana formó parte del festival Ceremonia, que le abrió las puertas de México por primera vez, en letras pequeñas y sin pretensión, un nuevo ídolo estaba naciendo y con sangre española.

Una oportunidad que Pucho nunca olvidó y recordó en la edición más reciente del festival: “La gente está para siempre, ¿o no?” reuniendo a parte de AGZ y tocando ‘100k pasos’, la sorpresa del tour ‘Sin Cantar Ni Afinar’. México fue el primer país que le abrió las puertas y creyó en él.

La evolución de C. Tangana

“Si digo que quiero algo es que lo voy a tener, me concentro y acelero, es to’ lo que sé hacer. Mientras adelanto veo empequeñecer, no te he pega’o los ritmos, pero thanks shake” - ‘Tiempo’.

En 2017 llegó ‘Ídolo’ con temas como ‘Mala Mujer’ y ‘Demasiao Tarde’, C. Tangana estaba pisando fuerte. Siguieron diversas colaboraciones hasta llegar ‘Avida Dollars’ en 2018 con éxitos como ‘Llorando en la Limo’, mismo año en el que fungió como coautor del éxito ‘Malamente’ de Rosalía, entre otros temas del disco ‘El Mal Querer’.

C. Tangana ha colaborado con artistas de la talla de Dellafuente, Rosalía, Alizzz, Paloma Mami, Alemán, Nathy Peluso, Jesse Baez, Álvaro Díaz, Lauren Jauregui, Natti Natasha, La Húngara, Adriel Favela, Ed Maverick, Andrés Calamaro, entre otros nombres.

Lo que define a “Puchito” es esa manera de combinar diversos géneros como hip hop, latin pop, nuevo flamenco, el reguetón y todos los sonidos urbanos, siempre fiel a sus raíces e ideología que también retoma y hace la perfecta hipertextualidad.

“Pa’ mí el éxito es un peso, yo prefiero los besos, tus besos. Backlash. Solo estoy cumpliendo lo que dije un par de meses atrás” - ‘Llorando en la Limo’.

En 2022 llegó el disco ‘El Madrileño’ con el que C. Tangana alcanzó la fama con la que algún día soñó, con temas que estallaron en las listas de reproducción como lo son ‘Tú Me Dejaste de Querer’ y ‘Demasiadas Mujeres’.

No hay duda que la gira ‘Sin Cantar Ni Afinar’ ha sido una de las más importantes para el español, la cual llegará a México el próximo noviembre, creando grandes expectativas.





