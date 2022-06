Sin cantar ni afinar, C. Tangana te pone a bailar

Sin cantar ni afinar, C. Tangana triunfó en su primer festival veraniego, el Spring Festival de Alicante, en España

Ni canta, ni afina (bueno, eso dicen), porque a pesar de ello, C. Tangana triunfó en su primer festival veraniego, el Spring Festival de Alicante, al que ha llevado un nuevo show, la versión reducida de su ‘Sin cantar ni afinar tour’. Y es que, como dice mi abuela: si algo funciona, mejor no lo toques.

Antón Álvarez (Madrid, 1992), el artista que “ni canta ni afina” (una broma que se apropia el ataque recurrente de sus detractores y el falso titular del New York Times a cuenta de Lola Flores: “Ni canta ni baila, pero no se la pierdan”), ha forjado un repertorio que, con la misma falta de pudor, no entiende de géneros e igual aborda un pasodoble, rumba, la estética del trap, la electrónica o el flamenco.

El resultado de este primer festival para el madrileño fue el mismo que el de un concierto: el éxito del artista del momento que empezó su actuación con “Still Rapping” para demostrar que no había perdido su esencia y que siguió con “Te olvidaste”, en un show en el que cantó casi todos sus éxitos, acompañado en todo momento de fuegos artificiales.

C. Tangana, quien comenzó quince minutos más tarde de su hora prevista, empezó sentado en una de las cuatro mesas que presidían el escenario y que con mucho mimo había tapado una cortina que no dejaba ver la escenografía de ‘El Madrileño’ en su primer festival en 2022, ante la espera atenta de los más de 15.000 asistentes que le esperaban.

De esas cuatro mesas, cada una de ellas con su botella de tequila, aparecían figurantes, músicos y artistas secundarios, que no hacían más que acompañar la actuación del actor protagonista, el “Pucho”, que encendió a sus fans con “Cambia!” y continuó con “Comerte entera”.

Su ritmo flamenco apareció más tarde, después de cantar la bachata de “Ateo” y “Párteme la cara”, que sirvió para cambiar la puesta de escena inicial, aunque lo cierto es que el cantante madrileño no entiende de géneros.

Solo quedó una mesa, presidida por él mismo, y fue en ese momento cuando apareció su actuación más flamenca. Era un concierto fluido, engrasado pese a ser el primero en un festival y al que aún le quedaba más música que ofrecer.

Con sus gafas de sol bien puestas, “Me maten” e “Ingobernable” fueron los siguientes temas en aparecer sobre la tarima principal del Multiespacio Rabasa, mientras que “No estamos lokos”, acompañado de muchos de los músicos que complementaban a C. Tangana, sirvió para que los aplausos no pararan.

“Nunca estoy”, “Tú me dejaste de querer” o “Antes de que muera yo” fueron otras de las más de veinte canciones que cantó el artista español, quien cerró su show con “Un veneno”, antes de lanzar champán sobre los asistentes.

Sólo nos queda la esperanza de verlo por Latinoamérica con su gira mundial “Sin cantar ni afinar” para bailar y corear las canciones del madrileño más famoso del mundo.

Con información de EFE | Carlos Rosique

