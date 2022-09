Cambia el cartel del Corona Capital 2022: Las bandas que llegan y las que se van

Adiós a Two Door Cinema Club, hola a la legendaria Kim Gordon.

Después de las polémicas por los altos precios de los boletos para el Corona Capital 2022, así como la reventa millonaria y descarada, el cartel del festival acaba de cambiar. Ya no es el mismo que se anunció a principios de junio, pues hay bandas que se van y otras que se unen. Aquí los cambios al cartel del Corona Capital:

Este es el cartel anterior del Corona Capital 2022:

Los observadores notarán que ya no están Brian Wilson, quien estaba programado para el domingo 20 de noviembre, ni Two Door Cinema Club, que tocarían el viernes 18. El festival confirmó que tanto el cantante de los Beach Boys como la banda irlandesa “lamentablemente no podrán ser parte del festival”:

Lamentablemente, Two Door Cinema Club y Brian Wilson no podrán ser parte del festival ¡Esperamos verlos pronto! 🖤 — Corona Capital (@CoronaCapital) September 20, 2022

Two Door Cinema Club canceló también el resto de su gira por Europa. El bajista Kevin Baird informó en las redes de la banda, a principios de este mes, que tiene una enfermedad autoinmune incurable. Pronto será sometido a una operación en la que le retirarán el órgano afectado y, por lo pronto, estos meses los dedicará a su salud.

A message from Kevin… pic.twitter.com/MX5NlNfJWh — Two Door Cinema Club (@TDCinemaClub) September 5, 2022

El Corona Capital 2022 sigue en pie para los próximos 18, 19 y 20 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Los headliners My Chemical Romance, Arctic Monkeys y Miley Cyrus siguen en el cartel, por si los fans estaban con el pendiente.

