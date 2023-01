La canción de amor que le escribieron a Julieta Venegas y provocó su divorcio

El integrante de Los Tres le escribió una romántica canción a Julieta Venegas... que poco tiempo después definiría el destino de su matrimonio.

Recientemente, Julieta Venegas confesó que su exesposo la dejó por una actriz, por desgracia, no cualquier actriz, pues fue la protagonista del video de la canción que Álvaro Henríquez le escribió a la cantante, hecho que le rompió el corazón en mil pedazos.

Porque en la vida de los artistas no todo es paz y felicidad, y así lo ha demostrado Julieta Venegas, quien compartió un poco de su experiencia durante su primer matrimonio que, de hecho, terminó muy mal.

Julieta Venegas y Álvaro Henríquez por qué se divorciaron

Julieta Venegas siempre ha mantenido su vida sentimental muy privada, sin embargo, en esta ocasión abrió un poco su corazón y sus recuerdos para revelar que se casó con Álvaro Henríquez, integrante de la agrupación Los Tres, en 1998, sin embargo, su matrimonio no duró mucho tiempo y se divorciaron en el 2000. De acuerdo con la cantautora, cuando se casaron ambos vivían en diferentes países, ella en México y él en Chile; en ese tiempo, los dos músicos se encontraban en fuertes discusiones sobre quién se mudaría pero, al final, ninguno accedió a hacerlo.

Cuál es esa canción que Álvaro le escribió a Julieta Venegas e intervino en su divorcio

Durante el tiempo que estuvieron juntos, como grandes músicos enamorados, el integrante de Los Tres le escribió una romántica canción a Julieta Venegas, sin saber que ésta también marcaría el fin de su romance.

El nombre de la canción es ‘No me falles’ que, irónicamente, el autor ruega para que Julieta no lo traicione, pues no soportaría verla con otro hombre.

¡Vaya, hombres!

Julieta Venegas admitió que esta canción es muy hermosa y Álvaro la escribió para ella, sin embargo, también fue la culpable de su divorcio, pues los músicos contrataron a una actriz para protagonizar el videoclio, sin embargo, el músico terminó enamorándose perdidamente de ella y decidió separarse de la cantante.

En aquel momento, fue una situación sumamente dolorosa para Julieta Venegas y su divorcio fue complicado, por supuesto, sin embargo, con el tiempo logró superarlo y hoy en día recuerda la experiencia con bastante humor, incluso asegura que le guarda un profundo cariño a su exesposo.

‘No me falles’ fue lanzada en 1999, en el disco La sangre en el cuerpo, disco del grupo chileno Los Tres, éste es uno de los temas más destacados de la agrupación tanto en su país natal, Chile, como en el extranjero.

Afortunadamente, no todo fue malo para Julieta Venegas, pues luego de su divorcio, creció mucho más profesionalmente, creó éxitos que hasta la fecha siguen sonando, comenzó a tener colaboraciones importantes y, más adelante, las nominaciones le empezaron a llover.

