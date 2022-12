La canción más tóxica de The Beatles que nunca debes dedicar

La canción no se anda con apariencias ni metáforas, la letra es clara.

La canción tóxica de The Beatles que supera cualquier terror y no, no habla de amor ni siquiera de celos, habla de posesión y dolor, lo que la descarta completamente de un playlist romántico… y si amas o te aman de verdad, jamás, jamás debes dedicarla/que te la dediquen.

‘Run for your life’ es precisamente la forma de como no se debe abordar una infidelidad y/o el abandono de pareja; es la letra, prácticamente, de un crimen, amenazas serias que, para nada, son palabras de amor o actos despechados “normales” del dolor. Es violencia y, The Beatles pueden ser considerados los mejores músicos de la historia, pero la realidad es que también escondían un lado oscuro que en aquella época no se veía con claridad.

La razón por la que ‘Run for your life’ de The Beatles es una canción tóxica

Bueno, creemos que no hay mucho que decir al respecto. La letra, evidentemente, es sumamente cruel y es sobre una persona que amenaza a su pareja si ella lo engaña. Las amenazas no son sólo ligeras palabras, hablan de asesinato y dolor.

En una ocasión, mucho tiempo después del lanzamiento de ‘Run for your life’, John Lennon afirmó que esa canción no le gustaba para nada, incluso, que no había disfrutado escribirla en su momento. Confesiones que ponemos en duda porque, bueno, sabemos que el músico aparentemente luchaba por la paz, mientras era una persona diferente dentro de casa. Por otro lado, George Harrison expresó que el tema sí le gustaba y que era uno de sus favoritos del disco.

De qué habla ‘Run for your life’ de The Beatles

La canción no se anda con apariencias ni metáforas, la letra es clara y la verdadera cara de los celos que siente esa persona:

“Well, I’d rather see you dead, little girl, than to be with another man…”, dice la frase más famosa del tema.

La traducción dice: “Prefiero verte muerta, pequeña, antes de que estés con otro hombre”. Sin duda, una frase bastante polémica y, debemos aceptarlo, que impone mucho miedo. Ésta está inspirada en Baby Let’s Play House, una canción de Arthur Gunter que Elvis Presley popularizó en 1955, la razón por la que John Lennon decidió adaptarla a la canción de The Beatles.

Desde hace algún tiempo, ‘Run for your life’ de The Beatles ha sido objeto de críticas y quejas, y en la actualidad el desacuerdo con esta letra ha aumento mucho más. Usuarios aseguran que, así como muchos catalogan al reguetón como misógino, deberían hacer lo mismo con el rock.

“You better run for your life if you can, little girl,

Hide your head in the sand, little girl…”

“Sólo un mal tipo, de espíritu celoso es capaz de decir cosas como ésa”, dijo John Lennon, sin embargo, existía la posibilidad de que se estuviera describiendo a sí mismo, pues solía ser violento con Cynthia Powell, la madre de su hijo, además de que siempre le fue infiel.

Años más tarde, Yoko Ono confesó en alguna ocasión que Lennon era tan celoso que una vez le pidió que le hiciera una lista con los nombres de sus amantes anteriores, ahí se dio cuenta de que era un asunto serio para el músico y no era un hombre tan seguro como aparentaba serlo.

El hecho de que The Beatles sea una banda histórica, inspiración hasta el día de hoy, no quiere decir que no tenga graves errores y, sin duda, uno de los más grandes que cometió fue ‘Run for your life’… y quien te diga que no es así, tiene un serio problema.





