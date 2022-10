Canciones clásicas del rock con extraños mensajes subliminales

Supuestas referencias a sectas satánicas, confesiones de los Beatles, felicitaciones y otros mensajes ocultos, intencionales o no.

En los años 90, los mensajes subliminales en la música eran un tema que ocupaba mucho tiempo en los medios de comunicación tradicionales. No era un fenómeno nuevo, pero las niñas y niños de esa época nos aterramos cuando escuchamos que detrás de una inocente canción de Queen había supuestas invitaciones al consumo de sustancias y que Led Zeppelin invitaba a adorar a Satanás. A veces eran simples coincidencias, fenómenos auditivos que requerían de mucha imaginación para escuchar los mensajes “satánicos”, y que eran impulsados muchas veces por grupos religiosos en intentos de censura; otras veces era completamente intencional y las bandas usaban la técnica del backmasking para esconder mensajes en sus canciones.

De cualquier manera, los mensajes subliminales abonaron a la leyenda de ciertos temas clásicos (además de ser parte del encanto de poseer un vinil para probarlo por ti mismo, con el riesgo de echarlo a perder para siempre). Aquí van algunas canciones del classic rock con mensajes ocultos:

“Hotel California”

Hace poco hablamos de esta canción de los Eagles, de su verdadero significado y de las supuestas referencias a una secta satánica. Algunos aseguran que, si la escuchas al revés, puedes escuchar las palabras “Yes, Satan organized his own religion” (”Sí, Satán inició su propia religión”) o “Satan, he hears this, he had me believe in him” (”Satán, él escucha esto, me hizo creer en él”).

“Another One Bites the Dust”

Esta canción de Queen tiene, supuestamente, un mensaje oculto que dice “It’s Fun to Smoke Marihuana” o “Some of us smoke marihuana” (”Algunos fumamos marihuana”) justo en la frase “Another one bites the dust”. Sea intencional o no, a estas alturas sabemos que el estilo de vida de Queen incluía mucho más eso.

“Stairway to Heaven”

Si escuchas uno de los versos al revés (y con muchas ganas de encontrar mensajes satánicos donde se supone que no los hay), esta canción de Led Zeppelin dice algo así: “Here’s to my sweet Satan, The one whose little path would make me sad whose power is Satan, He’ll give, he’ll give you 666, There was a little tool shed where he made us suffer, sad Satan”.

“I’m So Tired”

¿Recuerdan que hubo una época en la que el rumor de que Paul McCartney había muerto y fue reemplazado con un doble? Esta canción abonó a la leyenda porque, si la escuchas al revés, dice algo como: “Paul is a dead man, miss him, miss him, miss him”. Se dice que los Beatles incluyeron ese mensaje como para revelar lo que “realmente” había pasado con Paul (la leyenda cuenta que murió en un trágico accidente).

“Empty Spaces”

Esta canción de Pink Floyd de ‘The Wall’ de 1979 es una de las más famosas en cuanto al uso de backmasking se refiere. Incluye una felicitación por haber descubierto el mensaje secreto: “Hello, Looker. Congratulations. You’ve just discovered the secret message. Please send your answer to Old Pink, care of the funny farm, Chalfont”. Podría ser también una referencia a Syd Barrett, que había dejado la banda unos años antes.

“Announcement Service Public”

Este no es precisamente un clásico, ¡pero debería! En lugar de incluir mensajes que incitaran a adorar a Satanás, Linkin Park quiso incitar a sus escuchas a lavarse las manos y los dientes: “You should brush your teeth, and you should wash your hands…”.

