6 canciones perfectas para dedicarle a tu amor imposible

Éstas canciones puedes dedicarlas a ese amor que sabes nunca se dará.

Todo es de colores hasta que recuerdas que sientes un gran amor, pero se trata de uno imposible. Sea quien sea el objeto de tu angustia, tal vez podrías dedicarle alguna de estas canciones, que abordan el tema de una forma particular.

“Agua”, Jarabe de Palo

Uno de las cosas más dolorosas es entrar a la llamada friendzone. Cuando la amistad aniquila todas tus expectativas de una relación y tu interés romántico simplemente te ve como un amigo. Este tema de la banda española Jarabe de Palo indaga en esa situación, toda una paradoja sin salida. Como dice la letra: “Cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca”.

“Poli” , Zoé

Este tema aborda, desde una historia, el pasado que no pudo ser. "Recuerdo a Poli / era mi chica ideal / una dulce perla blanca mexicana / la cual yo amaba / pero nunca pude tener", dice la letra.

“Tus ojos no me ven”, Joey Montana

Este tema describe una situación verdaderamente dolorosa. Evoca los abrazos, besos y caricias que tú no le estás dando a tu amor porque ya tiene a otro y ni siquiera se entera de tus sentimientos.

“Si para el eres una en el mundo, para mí tú eres mi mundo”. La imposibilidad más angustiante que resume el sentimiento de desear a alguien sin poder tenerlo.

“Si tú me quisieras”, Mon Laferte

Esta canción plasma perfectamente el momento en que una persona está dispuesta a dar absolutamente todo por otra que no quiere lo mismo. “Todo sería diferente si tú me pinches quisieras”, dice la letra. Imposible y no correspondido son adjetivos que van de la mano en esta oportunidad.

“Instant crush” - Daft Punk & Julian Casablancas

Este tema, un hit bailable de 2013, expone las reminiscencias de lo que parece una relación juvenil, en la que el amor no hace más que florecer, pero las inseguridades y las circunstancias suelen interponerse.

El tiempo es un bálsamo extraño. Cura, por supuesto, pero también suele borrar todo rastro, por lo que ya ese amor no puede materializarse.

“You Don’t Know My Name”, Alicia Keys

Esta canción expone un dilema universal y una lógica inquebrantable. Es poco el contacto que tienes con tu príncipe azul, aunque lo ves todos los días, sueñas con él y observas todos sus movimientos. El problema es el siguiente: tu interés hacia él no es recíproco. Él ni siquiera sabe tu nombre.

Este artículo fue publicado por Priscilla Ibarra el 2 de enero de 2019 y ha sido editado y actualizado

