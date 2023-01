Canciones inspiradas en asesinos seriales que son igual de siniestras que ellos

Canciones inspiradas en asesinos seriales, porque sus historias no sólo han servido de inspiración en el cine y las series o la literatura, también en la música.

Canciones inspiradas en asesinos seriales, porque sus historias no sólo han servido de inspiración en el cine y las series o la literatura, también en la música. Sinfín de artistas han retomado las historias de los criminales más populares, sin embargo, no con la intención de difundir o incitar sus delitos, sino para dejar en claro que ellos no son la víctima: son criminales despiadados.

Y es que en varias ocasiones los asesinos seriales han sido romantizados, algunas veces por su “triste” pasado (que no justifica que puedan quitarle la vida a alguien más) y otras por su físico, pues algunas personas pueden sentirse sumamente atraídas hacia ellos, como el caso de Ted Bundy y Jeffrey Dahmer, que lograron reunir a grupos de fans que les escribían cartas estando en la cárcel para mostrarles su apoyo, incluso llegaban a enviarles dinero y fotografías íntimas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Los asesinos seriales son un tema con bastante impacto y, a lo largo de los años y los sucesos que han ocurridos en estos, algunos artistas se han sentido influenciados por los mismos, narrando su historia a través de la música, teniendo como resultado melodías iguales que los criminales: siniestras.

Canciones inspiradas en asesinos seriales

1. ‘Skinned’ de Blind Melon - Ed Gein

Ed Gein fue un asesino serial conocido por ser profanador de tumbas; los registros mencionan que coleccionaba cabezas de mujeres y construía pantallas de lámparas y asientos con piel humana, además de platos hechos de huesos, cinturones de pezones humanos, entre otras tantas cosas. Su historia fue inspiración para crear ‘Skinned’, donde Blind Melon integra algunas de las brutalidades del asesino para mencionarlas en la letra de la canción.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

And when will the kill be too much meat for me to hide on?

2. ‘Blackest Eyes’ de Porcupine Tree - Ted Bundy

Ted Bundy fue un asesino serial de los setenta que mataba mujeres a sangre fría, en los registros lo culparon de 100 asesinatos, aunque Bundy nunca mostró muestra de arrepentimiento, tampoco confesó abiertamente sus delitos, pues él aseguraba que era inocente pese a que todo lo incriminaba. Ted Bundy no aceptaba sus crímenes par alargar su condena, sin embargo, finalmente fue ejecutado en la silla eléctrica en 1989.

It’s so erotic when your make up runs

I got wiring loose inside my head…

3. ‘Fortress/Outer Space/Forever’ de System of a Down - Edmund Emil Kemper III

‘Fortress/Outer Space/Forever’ no aparece en ningún disco, de hecho fue descartado de Toxicity, sin embargo System of a Down se inspiró en el caso de Edmund Emil Kemper III, un asesino serial también de los setenta que se obsesionaba con las colegialas. Era tan hábil mentalmente que lograba engañar a psiquiatras y cuando fue encarcelado recuperó su libertad por buen comportamiento. Edmund Emil mató a sus abuelos y a su madre la violó luego de cortarle la cabeza, asimismo, él mismo se declaró culpable de necrofilia y canibalismo, y pidió la pena capital pero, al estar suspendida en Estados Unidos en aquel entonces, recibió la cadena perpetua.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Edmund Kemper solved it all

He fooled the shrinks…

4. ‘Bring On The Night’ de The Police - Gary Gilmore

Sting, vocalista de The Police, aseguró que ‘Bring On The Night’ hablaba de Poncho Pilato, el hombre que permitió la crucifixión de Jesucristo, pero después esta historia dio un giro y se convirtió en un tema inspirado en Gary Gilmore, quien exigió su propia sentencia de muerte después de que matara a dos hombres en un par de robos.

I couldn’t stand another hour of daylight

The future is but a question mark…

5. ‘Midnight Ramble’ de The Rolling Stones - Albert DeSalvo

The Rolling Stones integró en su álbum Let It Bleed el tema ‘Midnight Ramble’, que habla sobre Albert DeSalvo, quien dio sospechas de ser “el estrangulador de Boston” ya que su técnica de asesinato se basaba en atacar mujeres de cualquier edad a través del cuello durante los sesenta. El criminal poseía antecedentes de violencia familia, pues su padre lo golpeaba y mantenía relaciones sexuales con prostitutas delante de sus hijos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

I’m talkin’ ‘bout the midnight gambler

The one you never seen before…

6. ‘Jack The Ripper’ de Morrissey - Jack, el destripador

Jack, el destripador ha inspirado mucho material, en realidad, ha sido protagonista en la literatura, el cine y también en la música, aunque se trata de un asesino en serie sin identificar al que se le atribuyen al menos cinco homicidios en Whitechapel, Londres, en 1888. Su modus operandi lo caracterizaba porque realizaba cortes en la garganta, mutilaciones en genitales y área abdominal, extirpación de órganos y desfiguración en el rostro. La historia de este asesino ha inspirado varias veces a Morrissey y una de las más destacadas es ‘Jack The Ripper’.

I’m gonna get you

Crash into my arms…

7. ‘Revolution Blues’ de Neil Young - Charles Manson

Neil Young reveló en varias ocasiones que conocía personalmente a Charles Manson, incluso narró en su autobiografía que, en algún momento, admiró la música folk del criminal, quien era un músico aficionado, y aconsejó a una disquera que lo escucharan para que le dieran una oportunidad. Esto evidentemente no se concretó porque poco después los asesinatos de Sharon Tate y el matrimonio Leno y Rosemary LaBianca ya eran mundialmente conocidos y el nombre de Charles Manson aparecía en todos los noticieros. ‘Revolution Blues’ de Neil Young habla sobre el remolque y la secta del asesino en serie de los sesenta, quien murió en 2017 a causa de cáncer de colon y paro cardiorrespiratorio.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

You never see us ‘cause we don’t come around

We got twenty five rifles just to keep the population down…

8. ‘The Nobodies’ de Marilyn Manson - Eric Harris y Dylan Klebold

Eric Harris y Dylan Klebold fueron los autores de un tiroteo escolar estadounidense en abril de 1999, que actualmente es conocido como Masacre de la Escuela Preparatoria de Columbine; este suceso tuvo como consecuencia 15 muertos, los culpables incluidos, y 24 heridos. Al final del ataque, Eric y Dylan se suicidaron. Este triste evento fue inspiración para Marilyn Manson y dedicó varias temas a este brutal acto, una de las más destacadas es ‘The Nobodies’ que pertenece a Holy Wood (In the Shadow of the Valley of Death).

We are the nobodies, we wanna be somebodies

When we’re dead, they’ll know just who we are…

9. ‘Zodiac’ de Melvins - El asesino del Zodiaco

El asesino del zodiaco fue un asesino en serie en el norte de California, Estados Unidos, durante finales de los sesenta. A través de una carta confesó ser responsable del asesinato de treinta y siete personas, aunque las autoridades sólo pudieron confirmar a diez hombres y tres mujeres, de ellos, dos personas sobrevivieron para dar la información que tenían sobre el asesino, sin embargo, su identidad siempre fue desconocida aunque existen algunos retratos hablados.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

10. ‘The Ballad of TV Violence’ de Cheap Trick - Richard Speck

Originalmente la canción se llamaba ‘The Ballad of Richard Speck’ y fue inspirada en el asesino con ese nombre. El hombre torturó, violó y asesinó a ocho estudiantes de medicina dentro de sus departamentos en 1966. Speck afirmó que estaba bajo los efectos de drogas y alcohol, y que sólo pretendía “asaltar” a los jóvenes. Un par de días después fue arrestado gracias a las declaraciones de una chica logró escapar. El hombre fue sentenciado a más de 400 años de cárcel. El nombre original de la canción de Cheap Trick fue cambiado para que los familiares de las víctimas no se ofendieran, aunque la letra es una crítica sobre la mente enferma del asesino.

I need a knife to give me a wife

I need a knife, gimme your life…

Podría interesarte