¡Dilo con música! Enamora a esa persona que te gusta dedicándole una canción de la siguiente lista.

Ser una persona honesta, fiel y cero mentirosa gusta, pero dedicar una canción enamora.

Quizá no te habías dado cuenta, pero ese crush o alguien que te gusta aún no te hace caso no porque no se interese en ti, si no porque todavía no le has dedicado una de las siguientes canciones en español e inglés que puedes mandarle o hasta cantarle la parte más romántica para que de una vez por todas esas indirectas se conviertan en directa y por qué no, en el inicio de una nueva relación de pareja.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Canciones para dedicar a alguien que te gusta en español

‘Soñé' de Zoé

La parte que le tienes que cantar es: ‘Tengo ganas de ser aire y me respires para siempre, pues no tengo nada que perder’.

‘Tus ojos’ de Belanova

La parte que le tienes que cantar es: ‘Que este mundo gira y que algún día he de morir, pero contigo’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

‘Mi persona favorita’ de Río Roma

La parte que le tienes que cantar es: ‘Tu eres mi persona favorita y aunque no siempre lo ando diciendo es buen momento decirte que te quiero’.

‘Antes que el mundo se acabe’ de Residente

La parte que le tienes que cantar es: ‘Mejor, por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe. Con tus labios escucho las olas del mar como suenan y los pies se me llenan de arena desde la cuarentena’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

‘Pasos de cero’ de Pablo Alborán

La parte que le tienes que cantar es: ‘Que futuro más bello, que plan mas perfecto presiento. No tendremos que estar batallando buscando siempre el momento’.

Canciones para dedicar a alguien que te gusta en inglés

‘Kiss me’ de Sixpence None The Richer

La parte que le tienes que cantar es: ‘Oh, kiss me, beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hand. Strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon’s sparkling so kiss me’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

‘The reason’ de Hoobastank

La parte que le tienes que cantar es: ‘I’ve found a reason for me to change who I used to be. A reason to start over new and the reason is you’.

‘Perfect’ de Ed Sheeran

La parte que le tienes que cantar es: ‘Will not give you up this time but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own and in your eyes, you’re holding mine’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

‘Is This Love’ de Bob Marley

La parte que le tienes que cantar es: ‘We’ll be together with a roof right over our heads. We’ll share the shelter of my single bed. We’ll share the same room’.

‘Magic’ de Coldplay

La parte que le tienes que cantar es: ‘And if you were to ask me fter all that we’ve been through. Still believe in magic? Oh, yes, I do’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte