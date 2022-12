Canciones para dedicar a tu novio

Dale una sorpresa a tu novio dedicándole una romántica canción que identifique su historia de amor.

La música es la mejor medicina y es la mejor forma para enamorar a tu novio a través de canciones románticas que le pongan la piel chinita, le generen una sonrisa o hasta le saquen una lagrimita de la emoción.

¿Quieres conquistarlo aún más? Dedícale una canción en inglés o en español y demuéstrale cuánto te importa su historia de amor.

Canciones para dedicar a mi novio en español

‘Tú' de Shakira

La parte que debes mostrarle para derretirlo: ‘Eres tú, amor. Mis ganas de reír. El adiós que no sabré decir porque nunca podré vivir sin ti’.

‘Tú sí sabes quererme’ de Natalia Lafourcade

La parte que debes mostrarle para derretirlo: ‘Ya no me importa lo que piensen los demás, estoy contigo para ser testigos siempre de la vida. Así por siempre, para siempre; para siempre amarnos’.

‘Solo quiero’ de Montoya

La parte que debes mostrarle para derretirlo: ‘Tengo la cura para ti, el consuelo para míTengo el alivio de raíz, sólo quiero verte feliz’.

‘Mi persona favorita’ de Alejandro Sanz y Camila Cabello

La parte que debes mostrarle para derretirlo: ‘Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo...’

‘Cielo’ de Benny

La parte que debes mostrarle para derretirlo: ‘Ya no tiene caso mirar hacia otro lado. Todo lo que espero lo encuentro en ti’.

Canciones en inglés para dedicar

‘Magic’ de Coldplay

La parte que debes mostrarle para derretirlo: ‘Call it magic, call it trueI, call it magic, when I’m with you’.

‘Just the way you are’ de Bruno Mars

La parte que debes mostrarle para derretirlo: ‘When I see your face, there’s not a thing that I would change’ cause you’re amazing, just the way you are’.

‘Perfect day’ de Lou Reed

La parte que debes mostrarle para derretirlo: ‘Oh, it’s such a perfect day. I’m glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on’.

