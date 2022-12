Conquista a tu crush dedicándole algunas de estas canciones en español.

Si no sabes decirlo frente a frente, entonces dilo con música. Al menos eso dicen a quienes les ha funcionado dedicar canciones a su crush que terminó enamorándose también gracias al poder de las letras y melodías.

Está claro que no siempre te va a hacer caso la persona que te gusta, sin embargo, si no lo intentas nunca sabrás si el sentimiento es mutuo y quizá hasta terminas descubriendo al amor de tu vida o al menos a tu mejor amigo o amiga.

Canciones para dedicar a tu crush en español

‘Somos dos’ de Bomba Estéreo

La parte a la que debe ponerle atención es: ‘Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción eer parte de tu sonrisa y de tu alegría. Para ama, para ama, para amarte toda una vida, ay, qué me importa si esta noche es solo tuya y solo mía’.

‘Intenciones’ de Mario Puglia y RENEE

La parte a la que debe ponerle atención es: ‘Vamos a decirnos todo a la cara y sin pena que nuestro momento es ahora y ya no regresa. Aprovechémoslo que el tiempo pasa rápido. No sé cuantas veces he chequeado el historial Para ver si estás en línea y te vuelvo a encontrar. No sé qué me pasa dentro de este limbo, No somos novios ni tampoco amigos. Ese karma no nos pertenece, no necesito un título para quererte. Quiero tenerte y tú quieres tenerme’.

‘Noche Sensorial’ de Esteman

La parte a la que debe ponerle atención es: ‘Te quedaste en mi mente, no lo puedo controlar. La noche se empieza a aclarar, oh. Es que fue tan contundente ese fuego que me das. Se siente y no puedo parar’.

‘Bailar contigo’ de Monsieur Perine

La parte a la que debe ponerle atención es: ‘Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote. Y tú, mirándome sin hablar y yo, hablándote sin mirar. Y tú, no sé lo que estás sintiendo, pero yo me estoy muriendo, no aguanto más. Bailar contigo, y perdernos esta noche. Bailar contigo, sin que importe nadie más’.

‘Dormir contigo’ de Ruzzi

La parte a la que debe ponerle atención es: ‘Cuando duermo contigo sé que sientes lo mismo. Cuando duermo contigo siento paz, mucha paz. Ey, espacio aparente, orgullo constante, no quiero decir que prefiero sentirnos distantes si cada instante quiero besarte. Ven, que me pongo mal para estar contigo en estado horizontal’.

¿Con cuál crees que tu crush caerá rendido a tus pies?

