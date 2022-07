Canciones de ‘Soy tu Fan’ que nos llenan de nostalgia después de 10 años que terminó la serie

¿Tú de qué vas cuando las escuchas?

Si no cantaste a todo pulmón ‘Espero que te acuerdes de mí' de Agrupación Cariño y sentiste que por fin entendías a Charly de ‘Soy Tu Fan’, entonces aún no llegas a la vida adulta y no estás esperando con todas las ganas del mundo ‘Soy tu fan: La Película’.

‘Soy Tu Fan’ se estrenó en 2010 y entonces, la mayoría de nosotros éramos adolescentes con preocupaciones hormonales y del corazón, pero hoy, 12 años después, estamos en la misma situación que ella.

Tenemos estrés acumulado, deudas, familias alejadas y también hemos pasado por el corazón roto. Quizá, al igual que Charly necesitamos tiempo para encontrar nuestro lugar en la vida, pero para sanar el corazón hay varias canciones que ayudaban a la protagonista y al resto del cast de la serie, y podemos escucharlas cuando queramos.

‘Esta soledad’ - Carla Morrison

La primera canción con la que supimos que ‘Soy tu fan’ nos llenaría de lágrimas.

‘Déjenme llorar’ - Carla Morrison

Porque a veces lo único que necesitas es llorar horas y horas sin que nadie te moleste. Esa no fue la única canción de Carla Morrison que se escuchó durante las dos temporadas de ‘Soy tu fan’.

‘Arte’ - Nosoträsh

Esa persona es arte y es bonito recordar los detalles.

‘Alguien que cuide de mi’ - Christina Rosenvinge

No se requiere dinero ni lujos, sólo amor.

‘Tripulante’ - Agrupación Cariño

Ya se acabó, pero siempre se puede llorar infinitamente y por qué no, reprochar un poco.

‘Y al final’ - Bianca Alexander

Todo en la vida debe cumplir un ciclo y cuando se acaba, duele, pero es sólo el inicio de uno nuevo.

‘Bendita’ - La Bien Querida

No está mal tener la esperanza de que la persona que te rompió el corazón se arrepienta de lo que te hizo.

‘Dos Luceros’ - Jazmin Solar

El dolor puede ser una forma de salir adelante.

‘La Noche Inventada’ - Anna D

Si te creas una historia propia podrías llevarla a cabo. El corazón renace de las cenizas y los sueños.

‘Luminosidad’ - Rosario Ortega

Parte del amor es mentirse a sí mismo, pero es momento de entender que se acabó.

‘Tumbado en mi Moqueta Azul’ - Anni B Sweet

El peor error fue no entender que podía terminarse el amor, pero si antes de esa persona sobrevivías, ¿por qué no lo harías ahora?

‘Lágrimas’ - Carla Morrison

Otro de los clásicos de ‘Soy tu fan’.

‘Espero que te acuerdes de mí' - Agrupación Cariño

Cuando esperas seguir en los pensamientos de aquella persona que se fue de tu vida.

‘Tú de que vas’ - Franco de Vita

Porque sin querer, esta canción se volvió parte de nuestra adolescencia y deseábamos dedicarla a bordo de un auto, como Nico a Charly y sí, nos rompe el corazón.

Es momento de sanar el corazón con algunas canciones bonitas que además de regresarte 12 años en el tiempo, te harán sentirte mucho mejor. El mal de amores se cura con buena música, un Nico y una Charly.

Esta nota fue actualizada el 20 de julio de 2022 por Anna Brenda Sánchez.

