Billie Eilish y Led Zeppelin están entre los artistas con las canciones más relajantes para dormir

Un estudio determinó cuáles son las mejores canciones pop y rock para escuchar si quieres dormir rápido y profundo.

Conciliar el sueño puede ser una tarea difícil para algunos, especialmente para los que siempre tienen problemas para caer en los brazos de Morfeo. Algunos encuentran útil la meditación, mientras que otros eligen algunas actividades tranquilas antes de acostarse, como la lectura o incluso dejar de lado el teléfono, pero una de las actividades más populares para ayudar a dormir podría ser escuchar ruido blanco.

Sin embargo, este tipo de sonido puede resultar inquietante para algunos, y es entonces cuando las canciones para dormir resultan útiles. Muchos artistas han intentado lanzar música relajante para desconectarse, el más reciente James Blake, quien utilizó el aprendizaje automático para crear melodías relajantes que calman el sistema nervioso y ayudan a reducir la respiración y el ritmo cardíaco.

Pero, aunque no lo creas, hay algunas canciones populares que podrían ayudarte a conseguir el descanso que necesitas. Un nuevo estudio realizado por Mornings.co.uk, una empresa de almohadas y colchones del Reino Unido, ha identificado las canciones con más probabilidades de conciliar el sueño en función de su estructura musical.

¿Cómo eligieron las canciones? Los investigadores tuvieron en cuenta 10 variables diferentes de un centenar de canciones, entre ellas el tempo, el número de tiempos por compás, si utiliza una escala mayor o menor, o si se acompaña de voces. Luego, crearon una escala que ayudara a clasificar otras canciones, con esto, cuanto más alta fuera la puntuación de una melodía, más cerca estaría de ser considerada una canción de cuna.

Canciones de artistas como Billie Eilish, Harry Styles, Post Malone, Elton John y Led Zepellin llegaron a la lista.

Aquí tienes las 5 mejores canciones de diferentes géneros para que puedas crear tu propia lista de reproducción y tener una buena noche de sueño escuchando música. Si quieres conocer la lista completa, aquí tienes el estudio completo que incluye canciones country y clásicas.

Las canciones pop para dormir

I love you – Billie Eilish

When the Party’s Over – Billie Eilish

Memories – Maroon 5

Favorite Crime – Olivia Rodrigo

The remedy for a broken heart (why am I so in love) – XXXTentacion

Un poco de rock para antes de dormir

Your song – Elton John

Going to California – Led Zeppelin

Mona Lisas and Mad Hatters – Elton John

Golden Slumbers / Carry that weight – The Beatles

Wish you were here – Pink Floyd

Hip-Hop para tener un buen sueño

Sunflower – Post Malone

Same Love – Macklemore

Psycho – Post Malone

Party Girl – Staysolidrocky

Swang – Rae Sremmurd

La electrónica también te hace dormir

The One – The Chainsmokers

Goosebumps – Travis Scott

Closer – The Chainsmokers

Day N’ Nite – Kid Cudi

Never be like you – Flume

Artículo originalmente publicado en Cultura Colectiva +

