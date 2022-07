Cantopop: El género musical de pop cantonés que tienes que conocer

Bandas como Mirror son las máximas exponentes de este género, fuertemente influenciado por las boy-bands y la música de telenovelas.

A finales de julio de 2022 fuimos testigos del accidente ocurrido en un concierto del grupo hongkonés Mirror, máximos exponentes del Cantopop. Esta es la música popular cantada en cantonés, también conocida como HK-pop (música de Hong Kong). Seguramente, antes del lamentable incidente de Mirror, no habías escuchado sobre ella; esta música, sin embargo, es de las más populares de Asia.

Lo primero que debes saber es que el cantonés estándar, junto con sus variantes, es un idioma que hablan más de 70 millones de personas en el mundo; así que no podemos considerar al Cantopop como un género menor. Tampoco es tan nuevo, pues su origen se remonta a la década de 1920 como un subgénero de la música popular de China (llamada coloquialmente C-pop) y su hermano mandopop (música cantada en mandarín).

Como casi toda la música pop que nació en el siglo XX, el surgimiento del Cantopop está muy ligado a los medios de comunicación y la influencia norteamericana. En la segunda década del siglo XX comenzaron a llegar las primeras películas y artistas estadounidenses a China, lo que inspiró el surgimiento de sus primeras producciones “populares” a través del cine y el radio. La actriz y cantante Zhou Xuan es considerada la primera ídolo pop de esta región.

En 1949, cuando la República Popular China fue establecida por el Partido Comunista de China, el pop desapareció. Muchos músicos escaparon del país por oleadas desde Shanghai rumbo a Hong Kong, donde comenzaron todo ese movimiento de nuevo.

En las décadas de los 60 y 70 los grupos de Cantopop aún eran imitadores de los que existían en Estados Unidos, como también ocurría en México; pero fue gracias a las telenovelas que la cosa cambió. Los productores comenzaron a utilizar música cantonesa local como opening de los dramas televisivos. Liza Wang y Paula Tsui fueron las cantantes que definieron el estilo que no hizo más que crecer.

En la década de 1980 el género se consolidó y expandió gracias a la televisión. No había serie o telenovela que no tuviera su propio éxito de Cantopop. Los japoneses comenzaron a interesarse por este mercado y llegaron de a poco a interpretar el género, incluida Anita Mui, la “Madonna asiática”. Leslie Cheung, Alan Tam, Sally Yeh, Priscila Chan y Danny Chan son algunos de los artistas que se hicieron famosos gracias a la televisión y el cine.

En la década de los 90, con el boom de las boy-bands en todo el mundo y con la enorme influencia que tenía Estados Unidos sobre Hong Kong, el Cantopop se convirtió en semillero de grupos de jóvenes asiáticos. Desde entonces no ha dejado de recorrer esa senda. Al inicio existían The Four Heavenly Kings, los cuatro reyes celestiales: Jacky Cheung , Andy Lau , Aaron Kwok y Leon Lai; esos adolescentes dominaron las listas de popularidad y las portadas de todas las revistas (junto con Beyond). El nuevo siglo siguió apostando por las boy-bands, apoyadas por la televisión.

También explotaron los reality shows en busca de los nuevos elementos de las bandas. Incluso la propia banda Mirror surgió de uno de estos programas, en 2018.

