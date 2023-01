La verdad sobre la historia de ‘Caraluna’ de Bacilos que siempre creíste cierta

La historia de ‘Caraluna’ de Bacilos no es la que siempre nos contaron, de hecho, hemos vivido engañados todo este tiempo.

La verdadera historia de ‘Caraluna’ de Bacilos y no tiene nada que ver con lo que nos hicieron creer todo este tiempo. Y es que esta canción conserva un lugar muy especial en el pop latino y la prueba de ello es que sigue siendo sonada en todos los karaokes. Tú sabes bien de lo que hablamos. Por ello, un sinfín de mitos se mantuvieron a su alrededor hasta hoy, pues seremos nosotros los encargados de decirte la verdad… que será un poco difícil de asimilar.

Bacilos es una agrupación multinacional de pop latino que fue formada en 1997 en Miami, Florida, por el colombiano Jorge Villamizar. Sin duda uno de sus más grandes éxitos fue ‘Caraluna’ lanzado en 2002 y, sin esperarlo, se convirtió en un hit inolvidable.

“Quién dice que no duelen las huellas en la arena. Tu huella, el mar se la llevó pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena”.

Historia de ‘Caraluna’ de Bacilos

La historia que siempre creímos cierta asegura que Jorge Villamizar, vocalista se Bacilos, perdió a su esposa durante su luna miel, ella habría muerto ahogada en el mar y él quedaría sumamente afectado por el suceso. Por eso, habría decidido desahogar sus sentimientos a través de la música y el tema que llevaría a su banda al éxito.

“Y yo sé que tal vez, tú nunca escuches mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez, te siga usando así robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna. Mientras siga escuchando tu voz, entre las olas, entre la espuma”.

La verdad es que tiene sentido, la historia encaja con la letra… pero no es la verdadera. Así que puedes estar tranquilo, ninguna desgracia inspiró ‘Caraluna’ de Bacilos y lo confirmó el propio compositor de la canción.

Jorge Villamizar, en medio de risas, confesó la verdad sobre la leyenda de su canción en una vieja entrevista y aseguró que ésta no es la historia de ‘Caraluna’, aunque no negó que el mito urbano que rodea el tema le parece bastante interesante.

“Los chicos que han inventado que yo se la escribí a una esposa que se me murió en el agua y se ahogó. Y eso no es verdad”, reveló el músico. Sí, así como lo lees. La historia que nos contaron sobre ‘Caraluna’ siempre fue una farsa y es hora de dejar de vivir engañados.

Jorge reveló que tal mito tiene sentido y mucha lógica, sin embargo, nada fue verdad aunque coincida la arena y el mar, la cara pálida, alguien que ya no escuchará la canción nunca más, etcétera.

“Yo lo pienso y, claro, puede ser porque, claro, ‘la cara pálida’, ‘la luna’ y ‘las huellas en la arena’ y todo eso… no sé por qué se ha creado toda esa historia. En realidad, ‘Caraluna’ tiene partes de diferentes relaciones. Es una canción que, más que nada, el trabalenguas del coro me puso a trabajar por ella. Un día estaba manejando y empecé (…) todo eso me salió como de un tirón, estaba en el carro y de ahí quedas enganchado”, reveló Jorge.

Sí, sabemos que es difícil de asimilar.

Lo cierto es que el origen de la leyenda de ‘Caraluna’ es todo un misterio y, no lo vamos a negar, no teníamos por qué dudar de la historia si tenía todo el sentido del mundo, claro que hasta creímos sentir el mismo dolor que habría sentido Jorge al escribir la rola. La buena noticia es que ya no volveremos a escuchar esta canción con tristeza nunca más.

Ahora sí, que suene a todo volumen.

Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz…

