Cazzu apuesta por el pelo rubio al estilo Belinda en su nuevo videoclip

La nueva supuesta novia de Christian Nodal estrenó el videoclip de la canción: ‘Isla Velde’.

Cazzu, la famosa rapera argentina ha tomado gran relevancia en los titulares mexicanos, luego de que comenzaran a circular las primeras fotografías de ella tomada de la mano de Christian Nodal.

Aunque el par de cantantes no han confirmado una relación, recientemente, Cazzu y Christian Nodal fueron captados besándose en el backstage de un concierto del mexicano en Bolivia, lo cual ha fomentado los rumores de que entre ellos, podría existir más que una amistad.

A la par de dichos videos captados, Cazzu estrenó el videoclip de la canción ‘Isla Velde’ que forma parte su disco recientemente lanzando ‘Nena Trampa’ con una peculiar estética gótica.

Aunque el material discográfico es producto de un arduo trabajo antes de su aparición con Nodal, en el nuevo videoclip Cazzu luce por primera vez una peluca rubia al estilo Belinda, que no ha pasado desapercibida entre los fans.

Las comparaciones entre Cazzu y Belinda no se han hecho esperar, pues por lo regular, la argentina siempre ha optado por llevar su cabellera de colores oscuros hasta esta ocasión. ¿Casualidad? Es lo más probable.

Aunado a la imagen de Cazzu en el videoclip, la letra de la canción también ha llamado la atención por quizá tener algunas similitudes con su situación con Nodal, en un verso se escucha: “No es formal, pero es real”.

Sin más, aquí te dejamos la letra de la canción ‘Isla Velde’ de Cazzu.

Letra de ‘Isla Velde’ de Cazzu

Me enteré que ayer te dejaste

Y anoche el Instagram me explotaste

Sabes bien el monstruo que creaste

Esto va a terminar en desastre





Yo sé bien a qué vinimo’ y no hay por qué disimular (Ah)

Las cosa’ que nos dijimo’ vamos a hacerlo real

A mí me gusta, bebé, cuando me miente’

Te muerde’ los labio’, haces que me caliente

Yo sé bien a qué vinimo’ y no hay por qué disimular





Agárrame, pégame, azótame

Ya vamos por el segundo, nunca hay do’ sin tres

Yo no soy ninguna nena, soy una mujer

Espero que todo eso me lo dejes ver (Uh-uh-uh-uh-uh)

Nunca nos miramos pa’ que nadie sepa (Nadie sepa)

La tensión sexual que hay aquí'

Toy soñando con que me comas completa si te veo en el VIP

Contigo tengo una locura secreta, en esa trampa yo caí (Uh-uh-uh-uh-uh)Esta noche traje la combi completa (Completa) pa’ que no te olvides de mí

Aquel día en Isla Verde, en una tarde por PRDe no comerte la boca me arrepentí





Yo sé bien a qué vinimo’ y no hay por qué disimular (Ah)

Las cosa’ que nos dijimo’ vamos a hacerlo real (Ah)

A mí me gusta, bebé, cuando me miente’

Te muerde’ los labio’, haces que me caliente

Yo sé bien a qué vinimo’ y no hay por qué disimular





Dale, no seas tímido y vámono’ ahora

Siempre es un misterio, eso es lo que me enamora

Y normal, por eso siempre termina mal

Porque me gusta lo que está mal

No es formal, pero es real, te quiero abusar, yeah

De tu cuerpo y de tu cara bonita

Siempre cuando este bebé lo permita

Que no quede huella y que no, que no

Concédame por favor una cita





Algún día en Isla Verde o en una tarde por PR

Voy a hacer que no te olvides nunca de mí





Yo sé bien a qué vinimo’ y no hay por qué disimular (Ah)

Las cosa’ que nos dijimo’ vamos a hacerlo real (Ah)

A mí me gusta, bebé, cuando me miente’ (Miente’, bebé)

Te muerde’ los labio’, haces que me caliente (Me calientes, bebé)

Yo sé bien a qué vinimo’ y no hay por qué disimular

¿Casualidad o coincidencia? Lo cierto es que el video se estreno recientemente, lo que implica que su filmación pudo haber sido mucho antes de que Cazzu apareciera por primera vez con Christian Nodal.

