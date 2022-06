Cheeky: El eslabón perdido entre la vanguardia y el pop

La canadiense presenta Star, su álbum debut.

La pianista y cantante, Kaylee Sabatino, quien, artísticamente se presenta bajo el pseudónimo de Cheeky, lanzó el pasado 25 de mayo su álbum debut, el cual lleva por nombre Star, una pequeña, pero invaluable colección de piezas, que viven entre tintes de melancolía, música clásica, electrónica y alternativa.

El de Cheeky, no es un ejercicio que se deba tomar a la ligera, por el contrario, me atrevo a sentenciar que se trata de uno de los discos de debut más arriesgados en lo que va del año, y sencillos como Chamber of secrets y Your name, dan fe de ello. A continuación, les compartimos los detalles de la charla sostenida con la artista originaria de la Costa Este de los Estados Unidos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

-Háblame de la concepción y construcción de Star, ¿qué tan ligados están a los primeros sencillos que lanzaste hace unos años?

Cheeky: Comencé a hacer música en 2016, al final de la universidad. Inicié utilizando mensajes de voz, audio extraído de videos y grabaciones ambientales y de algún modo los combiné con mi piano; hasta la fecha hago todo por mi cuenta en mi computadora. Aún utilizo muchas grabaciones ambientales y creo que he mejorado bastante, me gusta mucho experimental y crear mis propios sonidos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Para Star, el proceso de aislamiento, pasé mucho tiempo sola, porque se realizó a mitad de la pandemia, tuve que centrarme y alejarme de todo y todos a mí al redor, para lograrlo, de hecho, siempre que trabajo en algo, trato de alejarme, porque tiendo a ser muy dispersa y me distraigo fácilmente, por eso fue agradable experimentar ese momento y contar con el aislamiento requerido.





-Encuentro una dualidad perversa en el nombre del disco, porque si bien Star (estrella en español), hace referencia a un destello de luz y hasta esperanza, el contenido es mucho más depresivo en cuestión lírica y musical, ¿Era esa la intención?

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Cheeky: El nombre del disco está inspirado en la carta de la estrella del tarot, en la que no necesariamente siempre se refleja felicidad o grandeza, sino que es mucho más balanceada, porque tienes la oscuridad y la luz. Definitivamente tienes razón, no es un disco feliz. También influyó que estaba saliendo de forma intermitente con alguien y esa persona escribió una historia corta a la que llamó Estrella (Star), muy oscura y describía cómo es estar en la luz, cuando no es necesariamente lo que uno quiere. Tiene bastantes significados, pero no se rige por esos elementos de brillo y felicidad que se pueden percibir en una estrella, jamás fue la intención, pero creo que existe un balance entre ambas cosas.

-Me parece que la estructura y duración del álbum, están completamente constituidos en la modernidad y la inmediatez que los tiempos modernos requieren, es decir 8 canciones que no rebasan los 3 minutos de duración…

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Cheeky: Bueno, se eligieron únicamente ocho canciones con toda la intención, porque el ocho, es uno de mis números predilectos; por ejemplo, agosto es el octavo mes y mi mamá cumple años ese mes. En todo lo referente a la música, prefiero mantenerlo breve y conciso, creo que no me gusta darle tantas vueltas al asunto y que quede lo más corto posible, de hecho, esa es la forma en la que a mí me gusta escuchar música la mayor parte del tiempo, supongo que así se me da escribir lo mío.

-Me gusta mucho lo que proyectan los videos de Your name y Chamber of secrets, que son los primeros sencillos del álbum.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Cheeky: Ambos son de los primeros que filmé, además de que surgieron en sitios bastante tristes y cercanos a la desesperación. Cuando terminé Chamber of secrets, supe que tenía que hacer todo el álbum, el disco abre y cierra con las dos canciones menos convencionales en cuanto estructura, ya sabes, no es verso-coro, verso-coro, esas canciones son Chamber y Mirror, lo cual también fue intencional.

-De todo el álbum, mi canción favotita es Nightwalk, especialmente por todas las similitudes que alberga con la obra de los Cocteau Twins y el dream pop en general.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Cheeky: ¡También amo esa canción! Justo como te mencionaba, estructuré el disco con esas canciones al inicio y al final; pero el propósito de Nightwalk, es justamente dar el soporte necesario a la estructura, por eso la ubiqué en medio de la lista de canciones, porque tiene mucha energía, ¡Ese fue como el punto más alto de mi euforia, para terminar las canciones! Fue la que me hizo darme cuenta de que finalmente estaba alcanzado mi propósito de completar el álbum. Terminar esa canción en particular, me brindó mucha seguridad.





-¿Qué tanto influyó en Star, la intervención de Ape School? Quien es conocido por su trabajo con con Kurt Vile y The War on Drugs

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Cheeky: En realidad, yo produje el disco, pero sí fui con Michael Johnson (Ape School), para hacer una nueva sesión de mezcla, sólo para hacerla aún más precisa y refinada. Normalmente no me gusta trabajar con productores, me gusta hacer todo por mi cuenta, pero confío mucho en él, porque en realidad fue mi profesor durante un semestre en la universidad; él es una de las primeras personas que me enseñó bastantes cosas sobre estilos de producción y técnicas de grabación, además de que amo su música y básicamente, todo lo que hace, es un genio.

-¿Es complicado mantener un balance, entre la vanguardia de la música alternativa con tu formación de pianista clásica?

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Cheeky: Aprendí música clásica a los cinco años, en realidad, aprendí a la par la lectura de palabras y la de música, por eso la forma en la que escribo es muy diferente. Por supuesto que cierta parte de mi música está inspirada por la avant garde y lo abstracto, pero la otra parte, me regresa a lo clásico en cuestión de estructuras, entonces eso es lo que crea una yuxtaposición que podríamos definir como música alternativa, aunque yo la percibo como música pop. De hecho la música clásica y el pop son muy similares en cierto sentido, porque siempre sabes que esperar y se componen de fórmulas y patrones.

Podría interesarte