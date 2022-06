Chris Cornell y Chester Bennington: La noche en que cantaron “Crawling” juntos

Los fallecidos cantantes de Audioslave y Linkin Park también interpretaron “Hunger Strike” de Temple of the Dog.

Chris Cornell y Chester Bennington eran buenos amigos. Se conocieron a mediados de la década de 2000, cuando la música de Linkin Park entraba a las listas de popularidad y Cornell estaba en transición entre su salida de Soundgarden, su carrera como solista y la existencia de Audioslave. Los dos cantantes eran tan amigos que Bennington fue padrino del hijo de Cornell, Nicholas.

En 2008, el exvocalista del grunge fue el invitado especial de varios conciertos de Linkin Park durante su Projekt Revolution Tour, junto con otras bandas como The Bravery, Ashes Divide y Atreyu. Fue en esa gira que los dos cantantes hicieron varios duetos que pasaron a la historia, como en los que interpretaron “Hunger Strike” de Temple of the Dog (un himno de 1991 que Cornell escribió e interpretó con Eddie Vedder de Pearl Jam) y “Crawling” de Linkin Park.

“Crawling” fue el primer sencillo de ‘Hybrid Theory’, el disco debut de la banda de Bennington que fue un éxito en ventas a principios de los dosmiles. En este video no oficial puedes ver la colaboración entre Chris Cornell y Chester Bennington, casi 10 años antes de sus trágicas muertes:

Chris Cornell falleció por suicidio el 17 de mayo de 2017 y, dos meses más tarde, Chester Bennington, de 41 años, murió de la misma manera en el que habría sido el cumpleaños 53 de su amigo: el 20 de julio de 2017. Todo lo que queda de ellos es el arte y la música que hicieron juntos y por separado, incluyendo los duetos que hicieron en vivo. Aquí puedes ver la versión de ambos de “Hunger Strike”:

