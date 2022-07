Christian Chávez tiene razón y la canción de Molotov no es un himno LGBT

“Esa canción no me representa, esa canción generó odio durante mucho tiempo”.

En 1995, en México, nació Molotov: una banda de rock en español cuyo sonido no era muy diferente al de otras propuestas latinoamericanas, pero tenía en sus letras la principal particularidad. El mensaje político de Molotov “sacudió” a la sociedad mexicana, en una época en la que un único partido permanecía en el gobierno y cualquier cosa que sonara medianamente subversiva era censurada. Si fuiste niña o niño en los 90, es probable que tú también los hayas escuchado en secreto, a escondidas de tus papás y maestros, con discos y casetes intercambiados en el mercado negro de tus compañeros de la escuela. Molotov era sinónimo de una recién descubierta libertad de expresión: tanto en los medios de comunicación como en quienes entraban a la adolescencia, veían desbloqueado el catálogo mental de groserías completo y se daban cuenta de que la música también era una poderosa arma de protesta.

Molotov, sin embargo, también fue sinónimo de misoginia y homofobia. Las letras de sus discos, sobre todo en sus primeros años, están plagadas de referencias al cuerpo de las mujeres como objeto, así como de mensajes machistas y explícitamente antiLGBT. Una de sus canciones más famosas lleva por título un insulto homofóbico que en México se ha usado durante años para atacar a las personas no heterosexuales. Sí, muchos recuerdan a Molotov por “Gimme Tha Power” y la conciencia política que despertó en ellos durante la adolescencia. Por otro lado, muchas personas de la diversidad sexual recuerdan “P*to” como la canción de 1997 con la que les hicieron bullying en la escuela o les violentaron por su identidad u orientación sexual.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Casi 30 años después, cuando el uso de esa palabra ya se prohibió en los partidos de futbol en México, Molotov se ha replanteado el significado de esa canción. No obstante, no ha sido para reconocer que su canción atizó las llamas del odio homofóbico en México, sino para afirmar, de forma descarada, que se convirtió en “un himno LGBT”. Actualmente la banda está de gira en España e interpretó el tema ante los abucheos del público. Más tarde, en una entrevista con Europa Press, Randy Ebright dijo que “si tú estás orgulloso de ser quien eres, no hay que sentirse ofendido”. Esto fue un ejemplo de que, una vez más, las personas heterosexuales le dicen a las personas que son parte de la comunidad LGBT cómo deben sentirse, de qué está bien ofenderse y de qué no.

La respuesta de Christian Chávez

Otra personalidad importante en la escena musical mexicana es Christian Chávez, quien fue parte de RBD: una banda de pop que fue un fenómeno mundial. Chávez es parte de la comunidad y, para él, la canción de Molotov no es un himno ni es un tema de reivindicación LGBT. “Esa canción no me representa”, dijo. “Esa canción generó odio durante mucho tiempo”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Hace poco vi una entrevista que se le hizo al grupo Molotov en la cual aseguran que el tema ’P*to’ es una tema de la comunidad LGBTIQ. No, señores, no se equivoquen, es una canción que en mi caso, o en el de muchas personas, cada vez que sonaban los primeros acordes teníamos que correr a escondernos al baño, teníamos que salir a otro lugar, o éramos violentados.

Yo en lo personal, no solo fui violentado física, sino verbalmente, varias veces. Entonces, creo que sí se puede reivindicar una canción, pero no se puede decir que es un tema de la comunidad, porque es un tema que le dolió mucho tiempo a la comunidad y que muchas personas que han muerto en crímenes de odio, la última palabra que escucharon fue esa. Así que por favor un poco de respeto, porque no, esa canción no es de mi comunidad, esa canción no me representa, esa canción generó odio durante mucho tiempo, así que por favor un poquito de corazón cuando se hable de esos temas, porque una persona cisgénero heterosexual no puede hablar de este tema sin saber todo lo que hemos vivido los que estamos detrás”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO









Podría interesarte