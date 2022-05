Christian Nodal anuncia colaboración con Blackpink y Momoland

Algunos fans están emocionados con la noticia, pero a otros no les encanta la idea de Nodal cantando en coreano o Blackpink en regional mexicano.

Christian Nodal ya lanzó una canción para superar el duelo de su rompimiento con Belinda, se deshizo de los tatuajes que se hizo en honor a su ex y ahora, al parecer, está listo para lo que sigue: una colaboración con Blackpink y Momoland que para nada es poca cosa. Después de todo, ambas son solamente dos de las bandas de k-pop más importantes del mundo.

Después de hablar brevemente de sus próximos proyectos, Nodal dio a conocer en una transmisión de Twitch que trabajará con ambas: “Voy a hacer algo también con... ¿Cómo se llaman? Blackpink y Momoland”. El momento fue recuperado por la cuenta ASIAN GIRLS ESPAÑOL, que a su vez lo tomaron de @nodal_clips:

| #INFO / #RUMOR (?) : #BLACKPINK #MOMOLAND 🇰🇷 |



El cantante mexicano Christian Nodal compartió mediante un live que se encuentra trabajando en unas colaboraciones con BLACKPINK y Momoland



cr. nodal_clips



pic.twitter.com/DTySLFn7Xx — ASIAN GIRLS ESPAÑOL (@asiangirls_esp) May 2, 2022

La noticia suena tan irreal que las y los fans/detectives mexicanos se dieron a la tarea de averiguar más y se dieron cuenta de que, efectivamente, Momoland sigue a Nodal en Instagram.

Hasta ahora no se sabe en qué consiste dicha colaboración ni cuándo ocurrirá. ¿Cantará Christian Nodal en coreano? ¿Interpretarán ellas algo de regional mexicano? Hay quienes darían lo que fuera por presenciar ese crossover tan ambicioso, mientras que otros fans, tanto de Blackpink como de Momoland, no están contentos con la noticia porque el sonorense no les encanta y ellas... pues sí.

Blackpink luego q Christian Nodal dijera q colaboraría con ellas. pic.twitter.com/0I6phRDvsR — GoEun ot4 🇵🇪 (@THEGoEunOT4) May 2, 2022





