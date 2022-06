Christian Nodal corrió a fans de su concierto... porque le arrojaron hielos (Video)

En su concierto en Bolivia, los fans estaban enojados porque el sonorense salió tarde al escenario.

Christian Nodal explotó en el escenario contra un grupo de fans que acudieron a su concierto en La Paz, Bolivia. Esto porque los asistentes comenzaron a arrojarle hielos. El cantante pidió furioso que los sacaran del concierto, pues no iba a tolerar que le faltaran al respeto.

“Sácalos a la ch*ngada y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando. Respeten, por favor”, se escucha decir a Nodal en un video en el que quedó registrada la lamentable escena.

El público asistente al concierto de su tour Forajido festejó la acción del cantante de “Botella tras botella” (aunque no todo salió mal para Nodal, porque también se le vio muy feliz compartiendo unos besos con Cazzu). Todo parece indicar que los fans estaban enojados porque el exnovio de Belinda había llegado tarde a la presentación y, aunque se disculpó por la demora, estaban tan enojados que le arrojaron hielos.

Rolando Rojas, coronel de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz, dijo en una entrevista con Radio Panamericana que fueron detenidas cuatro personas por el altercado, “entre ellos un empresario de nacionalidad peruana”.

Este concierto se dio luego de que el pasado domingo 19 de junio se cancelara el recital programado en el Estadio Rafael Mendoza. Los representantes de Nodal lo suspendieron argumentando “un incumplimiento de contrato” por parte de la empresa organizadora del concierto, Dreams Productions, mientras los fans ya hacían fila para ver al mexicano.

Las autoridades bolivianas dieron a conocer que ya hay acusaciones “por estafa con víctimas múltiples” contra Dreams Productions, para que se reembolse el dinero a los fans. Todo parece indicar que esta empresa no pagó el adelanto estipulado para que Christian Nodal se presentara.

