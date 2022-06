Eso fue rápido: Christian Nodal ya se arrepintió de haber lanzado canción contra J Balvin

Nodal asegura que ya habló con el colombiano, aclararon las cosas y ya son amiguis otra vez.

Horas después de que hiciera pública su canción “Girasol”, tras el escandaloso pleito en Instagram, Christian Nodal aseguró frente a su público que estaba muy arrepentido de su tiradera contra J Balvin. Sin embargo, reconoció que ya no había marcha atrás.

Durante su concierto en Morelia, Michoacán, el cantante y compositor pidió a sus seguidores “no ser mi*rda en la vida, porque cuando se es mi*rda estas cosas son las que pasan, cuando no se es consciente de cuánto daño le podemos hacer a las demás personas; respétense y respeten a los demás, hay que amarnos mucho, somos solo una raza humana, no hay que hacernos mierda, no hay que aplastar los sueños de nadie, hay que ayudar a que se cumplan”.

Aseguró que ya habló con J Balvin sobre los insultos que se dijeron uno al otro en Instagram. “Lo siento mucho Balvin, todos tenemos nuestros cinco minutos de p*ndejismo, yo la he cagado muchísimo; Balvin era un referente de la inconsciencia que hay en este mundo, no es Balvin, es este mundo”, expresó.

Nodal dice que estuvo cinco días encerrado en su casa de Hermosillo componiendo la canción de la que hoy se arrepiente. Sin embargo, termina cambiando la dedicatoria de J Balvin a “toda la gente mi*rda” que no le permite olvidar su pasado y recuperarse como ser humano. “No es para Balvin”, dice. “Balvin era solamente un referente de la inconsciencia que hay en este mundo. No es Balvin, es el mundo”, aseguró Christian Nodal.

En la letra de “Girasol”, Nodal acusa a J Balvin de misógino, le llama “hipócrita” y “p*ndejo” y, además, hace referencia a Belinda, a quien amenaza con hacerle un juicio tipo Johnny Depp vs Amber Heard si ella “arma un caso”.

