Coachella 2022: Damon Albarn subió al escenario con Billie Eilish y fue épico

Los cantantes sorprendieron al público con su presentación.

Una de las presentaciones más esperadas del festival Coachella de este año, era la de Billie Eilish. La artista estadounidense ha tenido un buen año y recientemente ganó un Premio Óscar a mejor canción original por la ‘No Time To Die’.

Además la cantante tiene una gran base de fans, por lo que no es de extrañar que el show que dio la noche de ayer en Indo, California, resultara ser épico para los presentes, ya que no solo interpretó sus éxitos como ‘Bad guy‘ y ‘Happier than ever‘, sino que subió al escenario a uno de los músicos más importantes del brit pop; Damon Albarn.

El líder de proyectos musicales como Blur y Gorillaz emocionó al publico cantando a dueto con Eilish la canción ‘Getting Older‘, y no conformes con la ovación que lograron, interpretaron otra de las canciones más conocidas de la trayectoria musical de Albarn.

Ambos artistas terminaron su colaboración al interpretar ‘Feel Good Inc‘, uno de los éxitos memorables de Gorillaz, con la cual terminaron de emocionar al público que pudo presenciar el increíble momento.

Cabe destacar que después de interpretar la primera canción junto a Damon, la cantante reconoció que la música de los proyectos que lidera, fue esencial para que ella se desarrollara como artista.

“Este hombre cambió mi vida de muchas maneras y cambió mi visión completa de lo que podía ser la música, y lo que podía ser el arte, y lo que podía ser la creación”, dijo Billie Eilish.

Eilish siguió elogiando la carrera del británico y reconoció la importancia que han tenido sus composiciones.

“Blur cambió el mundo y Gorillaz cambió el mundo. Este hombre es literalmente un genio y eso es todo”, aseguró.

Por otra parte, Albarn ya había elogiado anteriormente el trabajo de la artista. Ya que en una entrevista reciente, aseguró que Billie y su hermano y Finneas eran compositores “realmente interesantes”.

































