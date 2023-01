Agenda de conciertos y festivales 2023 que no te puedes perder

La agenda de conciertos 2023 pinta a que nuestra cartera estará en aprietos.

La agenda de conciertos de 2023 pinta para ser bastante, bastante amplia y no hay nada que nos haga más feliz que eso. Después de dos años sin música en vivo, el 2022 nos regaló grandes momentos para la industria, sobre todo para reactivar los eventos e irnos acostumbrado a ellos otra vez. Parece que este nuevo año estará mucho mejor y podremos disfrutar de muchos de nuestros artistas favoritos para cantar con ellos las canciones que nos han acompañado a lo largo de los años.

Sí, al parecer nuestra cartera se verá en aprietos, así que es mejor que vayamos ahorrando para no perdernos los mejores eventos y disfrutar otra vez la felicidad que brinda escuchar nuestra música favorita en vivo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Conciertos 2023

Muse

Cuándo: 18, 20, 22 y 23 de enero.

Dónde: Estadio Banorte de Monterrey, Arena VFG de Guadalajara y Foro Sol de Ciudad de México.

Los conciertos de 2023 en México no pudieron arrancar de mejor manera, pues Muse son los primeros en iniciar este gran año para la música en vivo y nos presentarán su reciente material Will of the People. No tenemos miedo de que nos vayan a defraudar, porque nunca lo hacen.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Babasónicos

Cuándo: 11 de febrero.

Dónde: Palacio de los Deportes, Ciudad de México.

Tenemos una cita con Babasónicos y los clásicos que nos han acompañado durante tantos años y, además, la presentación de su nuevo álbum Trinchera Avanzada. La banda argentina tendrá una sola noche en tierras mexicanas y no la podemos desaprovechar.

Silvana Estrada

Cuándo: 16 de febrero.

Dónde: Teatro Metropólitan, Ciudad de México.

Una de las artistas más talentosas de México tiene agendada una noche muy especial en el Teatro Metropólitan y por nada del mundo nos la podemos perder. Silvana Estrada posee una voz sumamente talentosa y es uno de los talentos más prometedores del país, por ello, estamos seguros de que no nos va decepcionar.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Bahidorá

Cuándo: 17, 18 y 19 de febrero.

Dónde: Parque las Estacas, Morelos.

Bahidorá es el encargado de abrir los festivales de 2023 para ir calentando motores con los que nos esperan durante el año. En esta ocasión, el Carnaval de Bahidorá nos dará tres días de fiesta y mucho baile, así que es hora de que vayamos preparando la casa de campaña… y las rodillas

Mötley Crüe y Def Leppard

Cuándo: 18 de febrero.

Dónde: Foro Sol, Ciudad de México

Las leyendas vivientes del rock visitarán tierras mexicanas y estamos felices de recibirles, pues estamos a punto de disfrutar de los guitarrazos de Mötley Crüe y Def Leppard que nos presentarán su The World Tour y, seguro, será una de las noches más memorables para la música en vivo en México.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

EDC México

Cuándo: 24, 25 y 26 de febrero.

Dónde: Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México

El anuncio que todos los fanáticos de la música electrónica estábamos esperando, pues el festival del género más grande de México ya está a la vuelta de la esquina y esta vez podremos disfrutarlo un fin de semana entero, para bailar y echar la fiesta como se debe. Checa toda la información que necesitas para ir a EDC 2023 y no te pierdas de la magia de este festival.

The World Is A Vampire

Cuándo: 4 de marzo.

Dónde: Foro Sol, Ciudad de México.

Porque nunca es suficiente de festivales y la oferta nos trae The World Is A Vampire, que logró que los Smashing Pumpkins regresaran a México luego de sus exitosos shows en la CDMX. Asimismo, la primera edición de este festival cuenta con un lineup breve pero muy impresionante, además de funciones de lucha libre. Así que pinta para ser un gran día lleno de música.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Tame Impala

Cuándo: 10 y 11 de marzo.

Dónde: Palacio de los Deportes, Ciudad de México.

Tame Impala es una de las bandas favoritas de los últimos tiempos y, por supuesto, pretenden consentir a su público mexicano trayéndonos dos fechas que seguro nos dejarán ansiosos para la próxima visita y, vaya, que somos afortunados de que pisen tierras mexicanas seguido. En esta ocasión, Tema Impala contará con Cuco como invitado especial.

Imperial GNP

Cuándo: 11 de marzo.

Dónde: Parque Morelos, Tijuana.

Debido a la pandemia por Coronavirus, la primera edición de Imperial GNP había sido pospuesta, sin embargo, el festival norteño ya tiene fecha de lanzamiento y empezaron con el pie derecho, pues hasta ahora han revelado que Blink-182 será parte del lineup y no podemos esperar para que revelen el resto del cartel.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Vive Latino

Cuándo: 18 y 19 de marzo.

Dónde: Foro Sol, Ciudad de México.

El festival de rock más grande de Iberoamérica está de vuelta y con un cartel al que es difícil resistirnos, pues este año integraron a Red Hot Chili Peppers, Alt-J, Los Búnkers, UB40 y muchos más que no nos podemos perder en la edición número 23 de uno de los festivales favoritos de México.

Molchat Doma

Cuándo: 23, 24, 25 y 26 de marzo.

Dónde: Showcenter, Monterrey

Velódromo Olímpico, Ciudad de México

Guanamor Teatro Studio, Guadalajara

Teatro Metropolitano, Querétaro

El postpunk también tendrá su lugar en los conciertos de México de 2023 y qué emoción, pues luego de presentarse en Ceremonia y Pa’l Norte de 2022, Molchat Doma regresará para tener una minigira por México.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Caifanes

Cuándo: 24 y 25 de marzo.

Dónde: Auditorio Nacional, Ciudad de México.

Nunca es suficiente de Caifanes, por eso bien dicen que deberían ser eternos. La banda liderada por Saúl Hernández tiene en la agenda un par de fechas en la Ciudad de México en las que, sin duda, podremos escuchar los más grandes clásicos de clásicos.

Cut Copy

Cuándo: 25 de marzo.

Dónde: Pabellón Oeste, Ciudad de México.

Después de su exitosa presentación en Vaivén, Cut Copy regresará a México para hacernos danzar hasta no sentir los pies. La gran noche con la banda australiana tendrá lugar en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Blink-182

Cuándo: 28, 29 y 31 de marzo, 1 y 11 de abril.

Dónde: Palacio de los Deportes en Ciudad de México, Festival Imperial GNP en Tijuana y Tecate Pa’l Norte en Monterrey.

Uno de los regresos más esperados por generaciones enteras y, lo mejor de todo, con la alineación original está a punto de suceder. Blink-182 está de regreso y no podemos esperar para transportarnos a aquella época punk donde I Miss You nos acompañaba a todos lados. La banda estadounidense traerá a Willows como invitados especiales y contamos los días para estas especiales noches.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

The 1975

Cuándo: 29, 30 de marzo y 1 de abril.

Dónde: Arena VFG en Guadalajara, Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y Tecate Pa’l Norte en Monterrey.

Tras su exitosa presentación en el Corona Capital 2022, The 1975 regresará a tierras mexicanas en solitario para presentarnos el At Their Very Best Tour y, por supuesto, no nos lo vamos a perder por nada. La banda liderada por Matty Healy tendrá dos fechas en México y un espectáculo que no olvidaremos jamás.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Billie Eilish

Cuándo: 29 de marzo y 2 de abril.

Dónde: Foro Sol de la Ciudad de México y en la Arena VFG de Guadalajara.

Tras tres años de su última presentación en México, Billie Eilish está de regreso para presentarnos su segundo álbum de estudio Happier Than Ever. La solista es una de las mejores artistas de los últimos tiempos y, por fin, nos hará disfrutar de su música en vivo.

Modest Mouse

Cuándo: 30 de marzo y 1 de abril.

Dónde: Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes de Ciudad de México y Tecate Pa’l Norte en Monterrey.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Han pasado quince años de que Modest Mouse visitara la Ciudad de México y la espera está a punto de terminar, pues la agrupación estadounidense nos tiene preparada una noche llena de nostalgia, recuerdos… y mucho rock.

The Killers

Cuándo: 30 de marzo, 1 y 2 de abril.

Dónde: Arena VFG de Guadalajara, Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y Tecate Pa’l Norte en Monterrey.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

No importa las veces que nos visiten, nunca es suficiente de The Killers, pues siempre que vienen nos vuelven locos con cada una de sus canciones, tanto la más antiguas y memorables, como las más actuales. Así que si no habíamos podido ver a The Killers en vivo, la vida nos da otra oportunidad.

Cigarettes After Sex

Cuándo: 30 de marzo y 1 de abril.

Dónde: Pepsi Center WTC de la Ciudad de México y Guanamor Teatro Studio de Guadalajara.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Cigarettes After Sex también tuvo una memorable presentación en el Corona Capital de 2022, pero si no tuviste oportunidad de verlos, tendrán dos fechas en México para que no los dejes ir esta vez. Nuestro mood sad activado.

Porter Robinson

Cuándo: 31 de marzo.

Dónde: Pepsi Center WTC, Ciudad de México.

Porter Robinson dará su primer show en solitario en la Ciudad de México y, la verdad, nos mantendrá con expectativas muy altas luego de su gran presentación en Vaivén 2022. El Dj y productor estadounidense presentará su reciente material Nature y no hay duda de que nos pondrá a bailar toda la noche.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Tecate Pa’l Norte

Cuándo: 31 de marzo, 1 y 2 de abril.

Dónde: Parque Fundidora, Monterrey.

Un festival más que tendrá duración de tres días porque nunca es suficiente baile y buena música, por ello, Tecate Pa’l Norte se armó un lineup muy especial que integra a Blink-182, Billie Eilish, The Killers, The 1975, Franz Ferdinand, Steve Aoki, Los Búnkers y muchos más. Que se arme la carnita asada.

Ceremonia

Cuándo: 1 y 2 de abril.

Dónde: Parque Bicentenario de la Ciudad de México.

Ceremonia festejará su décimo aniversario en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, donde seremos testigos de dos días de festival con un lineup de primer nivel, pues tendremos presentaciones de Travis Scott, M.I.A, Jamie X, entre otros.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Wet Leg

Cuándo: 11 de abril.

Dónde: Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Luego de que en 2022 Wet Lag nos revelara su álbum debut, el dúo británico está listo para visitarnos por primera vez para invadirnos con sus guitarrazos y echar ojo a este nuevo proyecto que pinta para ser bastante exitoso.

Placebo

Cuándo: 17 de abril.

Dónde: Palacio de los Deportes, Ciudad de México.

Placebo pospuso la fecha que tenía programada para la Ciudad de México, sin embargo, parece que ya todo está en orden y ya quedó confirmada la noche donde podremos disfrutar de su nuevo más reciente material discográfico ‘Never let me go’ y, por supuesto, sus éxitos del pasado que nos llenarán de nostalgia y recuerdos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Belle and Sebastian

Cuándo: 24 y 25 de abril.

Dónde: Teatro Diana de Guadalajara y Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

La melancolía es la protagonista para la entrada a este concierto, sobre todo después de casi cinco años de la última visita de Belle and Sebastian. La banda escocesa nos traerá dos especiales noches donde podremos escuchar sus más grandes hits.

Rod Stewart

Cuándo: 28 de abril.

Dónde: Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Es un honor que Rod Stewart esté de vuelta en México tras seis años de ausencia y presentarnos su gira The Hits!, donde, como su nombre lo indica, podremos escuchar sus más grandes éxitos con los que muchos hemos crecido gracias a nuestros papás o abuelos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Vaivén

Cuándo: 29 de abril.

Dónde: Jardines de México, Morelos.

Uno de los festivales más esperados de cada año está listo y nos tiene preparado un cartel de primer nivel, pues en esta ocasión podremos disfrutar de las presentaciones de Rüfüs Du Sol, Tove Lo, Polo & Pan, Poolside y muchos más.

Pulso GNP

Cuándo: 6 de mayo.

Dónde: Autódromo de Querétaro, Querétaro.

Poco a poco, Pulso GNP se ha posicionado como uno de los mejores festivales de México y, cómo no, si siempre nos complace con carteles espléndidos. Por ahora, el festival no ha revelado su lineup, sin embargo, ya nos dieron fecha y lugar de nuestro próximo encuentro.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Molotov

Cuándo: 12 de mayo.

Dónde: Foro Sol de la Ciudad de México.

Rolas que han marcado su trayectoria, así como las que lo harán próximamente, será lo que podremos escuchar en el próximo show de Molotov que, esta vez, tendrá lugar en el Foro Sol para presentarnos su reciente gira ‘Estalla Molotov’.

Imagine Dragons

Cuándo: 17 de mayo.

Dónde: Foro Sol de la Ciudad de México.

La compra de boletos para Imagine Dragons ha sido todo un rollo, luego de que la banda pospusiera sus fechas en el Palacio de los Deportes, para luego dar la noticia de que cambiarían de recinto. Afortunadamente, hasta ahora, todo marcha según lo acordado y podremos ver a una de las mejores bandas de los últimos tiempos presentando su Mercury World Tour.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Machaca

Cuándo: 24 de junio.

Dónde: Parque Fundidora, Monterrey.

El Machaca destacó por brindarnos un cartel bastante versátil… y nos encanta. Hasta ahora el festival no ha revelado su lineup oficial, sin embargo, estamos seguros de que se pondrá igual de excelente que el de 2022.

Sam Smith

Cuándo: 12 y 14 de septiembre.

Dónde: Arena Monterrey en Monterrey y Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Después de cinco años de espera, Sam Smith está de regreso para presentarnos su reciente álbum Gloria. El cantante británico posee una de las presentaciones más esperadas por México y estamos seguros de que no nos defraudará, asimismo, tendrá a Jessie Reyez como invitada especial.

The Weeknd

Cuándo: 29 y 30 de septiembre.

Dónde: Foro Sol de la Ciudad de México.

The Weeknd es considerado uno de los mejores músicos de los últimos tiempos, por ello, su visita a México ha sido uno de las más emocionantes de 2023… de hecho, se estima que sea uno de los mejores conciertos del año.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Hell & Heaven

Cuándo: 3, 4 y 5 de noviembre.

Dónde: Foro Pegaso, Toluca.

Uno de los festivales que cierran el año es Hell & Heaven y el de 2022 es considerado como uno de los mejores de las ediciones anteriores, por ello, se estima que el de 2023 sea aún mejor. En esta ocasión podremos ver a Amon Amarth, Ill Niño, Metal Church, GBH y muchos más.

Corona Capital

Cuándo: 17, 18 y 19 de noviembre.

Dónde: Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México.

El festival favorito de México que, sin duda, año con año nos ha traído grandes sorpresas, un ejemplo claro es la edición de 2022, que no voló la cabeza con su lineup de primer nivel. Hasta ahora no tenemos cartel de CC 2023, sin embargo, ya tenemos fechas para que las apartamos en nuestra agenda.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿A cuántos de estos conciertos vas a ir tú?

Podría interesarte