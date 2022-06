Corona Capital 2022: Canciones que nos recuerdan la adolescencia y que (queremos) escuchar en vivo

¡Revelaron el cartel oficial del Corona Capital 2022!

Después de dos años sin festivales y conciertos, la ola de shows en vivos está atacando nuestro oído musical (pero también la cartera), y sumándose a los diversos eventos musicales en México, recientemente se anunció el esperado cartel del Corona Capital 2022.

Luego de días de espera, se reveló el cartel con grandes expectativas y (unas no tan) sorpresas, pues entre las bandas que ya se escuchaban se encontraban Arctic Monkeys, My Chemical Romance y hasta el mismo Liam Gallagher, cuyas presentaciones ya están más que confirmadas como headliners.

Esta edición será sumamente especial, pues después de dos años de pandemia y una repentina edición en 2021, este 2022, el Autódromo Hermanos Rodríguez abrirá sus puertas por tres días y recibirá diversas propuestas que tienen a todo mundo con mucha emoción.

Lo anterior, tomando en cuenta que la mayoría de headliners son proyectos con los que crecimos los millennials y su música tuvo un significado especial durante la pubertad y adolescencia.

Es por lo anterior que decidimos hacer una playlist con éxitos que desearíamos escuchar durante esta edición del Corona Capital 2022, la cual estará llena de nostalgia.

Canciones que queremos escuchar en el Corona Capital 2022

Arctic Monkeys

La banda liderada por Alex Turner es una de las más esperadas de este año, porque su música nos recuerda esos años de adolescencia con ‘Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not’ pasando por ‘Suck It And See’ hasta ‘AM’, sin descartar algunos temas del más reciente ‘Tranquility Base Hotel & Casino’.

My Chemical Romance

Una de las más conocidas como banda “emo”, estará evocando la nostalgia durante el primer día.

Paramore

Paramore estuvo presente en una época emo y escuchar sus canciones de secundaria, será un gran placer para muchos.

Liam Gallagher

Aunque quizá muchos no crecimos con Oasis, también representó una parte importante durante alguna etapa de nuestra vida. Tener a la mitad de la banda en vivo, despierta grandes expectativas.

Yeah Yeah Yeahs

De las bandas más aclamadas para el Corona Capita 2022, con la nostalgia que despierta Karen O.

Foals

Foals y los recuerdos a la prepa, e incluso la Universidad.

The Kooks

En 2021 nos quedamos con las ganas pero en 2022, la banda inglesa regresará para saldar cuentas.

Cigarettes After Sex

Two Door Cinema Club

Más nostalgia con Two Door Cinema Club.

Miley Cyrus

Para los que crecimos con Miley Cyrus (incluso en su faceta Disney como Hannah Montana), causa grandes expectativas tenerla por primera vez en un Corona Capital, tomando en cuenta su evolución, así como sus actuaciones en festivales como Lollapalooza.

El Corona Capital 2022 está provocando grandes expectativas y aunque no es un hecho que escucharemos todas las canciones anteriores, sería un gusto recordar viejos tiempos con ellas.

