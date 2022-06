Corona Capital 2022: My Chemical Romance viene a México... pero no todos los fans están felices

Lo bueno es que MCR viene a México. Lo malo es que vienen a un festival. Lo bueno es que es el Corona Capital. Lo malo es que los fans querían una fecha con ellos solos.

Hace poco, en un concierto que dieron en Budapest, Hungría, My Chemical Romance recibió un regalo muy particular: un muñeco de peluche del Doctor Simi, la mascota de una popular cadena de farmacias mexicana, que ya es tradición lanzar al escenario en los conciertos. El juguete tenía escrita una lista de lugares que los fans latinoamericanos de la banda querían que visitara: México, Brasil, Colombia, Chile y Argentina. Fue así como Gerard Way confirmó que su gira sí llegará a nuestro país. Ahora sabemos que los rumores eran ciertos y será el Corona Capital de 2022, uno de los festivales más importantes de México, el que tenga a MCR como headliners.

Sin embargo, aunque es cierto que la banda llegará a México este mismo 2022 después de una serie de cancelaciones, no todos los fans están contentos con la noticia. Mientras algunos celebran que My Chemical Romance vuelva junto a Paramore y Yeah Yeah Yeahs, otros están decepcionados por lo que la confirmación significa: probablemente la banda no tendrá una fecha en la que presente su setlist completo en México. Al menos no este mismo año. Este meme de Eddie Brock lo explica todo:

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Señor, nunca te pido nada pero por favor: Que no venga My Chemical Romance al Corona Capital 2022, que vengan a concierto propio, no a un festival #CoronaCapital pic.twitter.com/NIeogC6pHI — El nombre no puede estar en blanco (@Jessdryan) June 1, 2022

El cartel del Corona Capital 2022

El Corona Capital será una edición de tres días los próximos 18, 19 y 20 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Además de My Chemical Romance, que encabezan el cartel del viernes 18, estarán Arctic Monkeys, Yeah Yeah Yeahs, Paramore, Bright Eyes, Liam Gallagher, Miley Cyrus, Lil Nas X, The 1975, Phoebe Bridgers, Foals, The Church y Brian Wilson, entre muchas otras bandas más:

Podría interesarte