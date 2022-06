Corona Capital: ¿Cuánto costaban los boletos en 2010?

La primera edición de uno de los festivales más importantes de México tuvo a Interpol, Pixies y James por un precio tan reducido que hoy nos parece impensable.

El 16 de octubre de 2010 ocurrió el primer Corona Capital en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. El festival tuvo en tres escenarios a headliners como Interpol, Pixies, Echo & the Bunnymen y James, además del resto del cartel con Regina Spektor, White Lies, The Temper Trap, Furland, Soft Pack, Foals, Two Door Cinema Club, Adanowsky, Minus the Bear, Dapuntobeat, Flyleaf, Chikita Violenta, Delphic, She’s a Tease, Rey Pila, Triángulo de Amor Bizarro, Napoleón Solo, 60 Tigres, Le Butcherettes y Dirty Karma.

Eso fue hace casi 12 años. La escena musical y la economía eran otras. Si tuviste la suerte de asistir al ahora histórico evento, probablemente recuerdas cuánto costaban las entradas. En TikTok, una usuaria llamada Amanda era una adolescente cuando fue al primer Corona Capital y aún conserva sus boletos, en los que se puede observar que el precio era de 650 pesos mexicanos, mas 120 pesos del cargo por servicio. Esto da un total de 770 pesos, que en 2022 equivalen a 37.40 dólares estadounidenses.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

@aa.mandiss mi yo de 12 años acompañada por un adulto responsable living her best life en el primer corona capital 😌😌 #coronacapital2022 ♬ pass the dutchie sped up - vevonix

Hoy en día, en México, 770 pesos por un festival con ese cartel suenan a una ganga. Sobre todo porque recientemente salieron en preventa los boletos para el Corona Capital 2022 y se agotaron como pan caliente, con todo y sus precios exorbitantes que puedes consultar a detalle aquí (y, quizá, en un futuro de inflación e incertidumbre económica, los precios de 2022 nos parezcan una insignificancia):

Los precios desataron memes, pues el boleto más caro para el Corona Capital de 2022 alcanza los 8 mil pesos (388.67 dólares estadounidenses). De vuelta al pasado, en 2010, el Corona Capital no solo tenía un cartel de ensueño: también tenía una playa en la que se podía nadar y convivir en traje de baño (eran tiempos antes de la pandemia de 2020).

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El Corona Capital 2022 se llevará a cabo los próximos 18, 19 y 20 de noviembre en la sede usual del Autódromo Hermanos Rodríguez. My Chemical Romance regresa a México como headliner junto con Paramore, Arctic Monkeys, Yeah Yeah Yeahs y Miley Cyrus.

Podría interesarte