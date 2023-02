Corona Capital Guadalajara 2023: todo lo que debes saber sobre uno de los mejores festivales

Ya tenemos al Corona Capital Guadalajara 2023 a la vuelta de la esquina.

Ya tenemos cartel del Corona Capital Guadalajara 2023 y la espera está a punto de terminar. Pese a que se tardaron bastante en revelarnos el lineup, el regreso de uno de los festivales más esperados de cada año está a la vuelta de la esquina, siempre consintiéndonos y trayéndonos talento al que es difícil resistirnos.

Luego de que el CC Guadalajara de 2022 nos dejara satisfechos y muy felices con los actos de Kings of Leon, Blondie, The Strokes, Metronomy y muchos más, el festival tapatío dejó expectativas bastante altas, incluso, Billboard lo nombró uno de los mejores festivales de ese año. En esta ocasión no piensan quedarse atrás y se lucieron con los nombres que podremos disfrutar en poco meses.

Cartel de Corona Capital Guadalajara 2023

Desde finales de 2022 comenzaron a hacerse apuestas sobre el posible cartel del Corona Capital Guadalajara 2023, algunos basándose en las apuestas de la última edición en Ciudad de México, sin embargo, no todos le atinaron, parece que se trató de una gran sorpresa para 2023.

Horas antes de revelar el cartel, las redes sociales del CC Guadalajara compartieron videos en negro con voz en off, las voces serían pistas del lineup, sin embargo, a muchos les fue complicado descifrarlas. La buena noticia es que no nos mantuvieron con la duda mucho tiempo, pues ahora sabemos que el festival será encabezado por Interpol, Pixies, Foals, Imagine Dragons, The Chainsmokers, Charlie Puth, M83, Regina Spektor, IDLES, Bloc Party y mucho más.

Dónde y cuándo es el Corona Capital Guadalajara 2023

Ya no falta mucho para disfrutar de uno de los mejores festivales del año y tendrá duración de dos días, que seguro no será suficiente de música, baile y mucha diversión.

Cuándo: 20 y 21 de mayo de 2023

Dónde: Valle VFG, Guadalajara

Qué onda con los boletos para el Corona Capital Guadalajara 2023

Si quieres lanzarte al Corona Capital Guadalajara 2023, la preventa Citibanamex se llevará a cabo el 15 de febrero, mientras que la venta general iniciará el 16 del mismo mes.

Hasta ahora no hay precios oficiales, sin embargo, debes saber que en las fases de venta habrá abonos generales, Comfort y Plus.

¿Qué te pareció el cartel del Corona Capital Guadalajara 2023?

