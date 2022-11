Dan McCafferty, el mítico vocalista de Nazareth que falleció a los 76 años

La icónica voz de éxitos como “Love Hurts” y “Hair of the Dog” murió tras una larga enfermedad, pero su legado musical vivirá por siempre.

El mundo del rock está de luto ante el fallecimiento de Dan McCafferty, el 8 de noviembre de 2022. McCafferty, el legendario vocalista de Nazareth, llevaba varios años lidiando con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y el anuncio de su muerte lo dio su compañero Pete Agnew, quien lo describió como “la noticia más triste que he tenido que hacer”:

“Dan murió a las 12:40 hoy. Este es el anuncio más triste que he tenido que hacer. Maryann y la familia han perdido a un maravilloso y amoroso esposo y padre, yo perdí a mi mejor amigo y el mundo perdió a uno de los más grandes cantantes que hayan existido. Estoy demasiado triste para decir algo más por ahora. Pete”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Quién fue Dan McCafferty?

Dan McCafferty fue vocalista de Nazareth desde 1968, como miembro fundador de la banda, hasta 2013 cuando se retiró por problemas de salud. Nació en Dunfermline, Fife, en Escocia, el 14 de octubre de 1946 y desde muy joven encontró grandes influencias en el rock and roll: Little Richard, Otis Redding, Elvis Presley y Chuck Berry, así como los Rolling Stones y los Beatles, entre otros que ayudaron a crear el estilo de lo que sería Nazareth.

Junto con Pete Agnew, Dan venía de un banda llamada The Shadettes y después fundaron la que pasaría a la historia con grandes éxitos como el cover de “Love Hurts” y “Hair of the Dog”. La llamaron “Nazareth” por la ciudad que está en Pennsylvania (y es una referencia a la canción “The Weight” de The Band). En este video puedes ver a Dan McCafferty interpretar “Where Are You Now” con Nazareth en 1983:

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Dan estuvo presente en todos los discos de Nazareth, incluido el exitoso Hair of the Dog de 1975, que fue el más vendido con más de dos millones de copias en todo el mundo. También estuvo de gira con la banda durante 45 años y lanzó tres discos como solista, antes de retirarse en 2013 por problemas de salud.

En entrevista con la revista Classic Rock en 2013, McCafferty habló sobre su enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que había empeorado durante los últimos años y por la que tuvo que abandonar el escenario durante un concierto en Suiza. Fue ahí cuando tomó la decisión de retirarse y que Nazareth siguiera su camino sin él. Aún prestó su voz para el disco de 2014 Rock ‘n’ Roll Telephone. El 18 de octubre de 2019, Dan lanzó su tercer y último disco solista, Last Testament, el primero desde Into The Ring de 1987.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Dan McCafferty falleció el 8 de noviembre de 2022 a la edad de 76 años. Su voz se apagó, pero su legado musical con Nazareth permanece y todo el mundo puede escucharlo en su honor.





















Podría interesarte