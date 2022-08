‘XT4S1S’, la canción de Danna Paola y su novio Alex Hoyer que desató memes

La cantante enloqueció a sus fans con el lanzamiento de su nueva canción y video musical ‘XT4S1S’.

El lanzamiento de ‘XT4S1S’, la nueva y tan esperada canción de Danna Paola volvió locos a sus fans en redes sociales, pues además de ir acompañada con un video musical muy atrevido, la letra y el ritmo apuestan para ser todo un éxito.

“Ha sido todo un viaje creativo de experimentar, de descubrirme a mí misma, de liberarme, de romper muchas reglas, de disfrutar crear arte. Fue toda una experiencia psicodélica de muchas emociones, de muchas noches sin dormir, de muchas notas, pero sobre todo de un conjunto de emociones para todos aquellos que escuchan éxtasis por primera vez”, dijo.

Otro de los aspectos que llamó mucho la atención, es que la cantante compuso la canción junto a su novio, Alex Hoyer del que se ve está muy enamorada. Es por ello que ‘XT4S1S’ no solo se está convirtiendo en un tipo de himno entre sus seguidores, si no también a unas horas de su salida desató una serie de memes divertidos que describen la emoción de los fanáticos.

Éxtasis (xT4SIS) de Danna Paola letra completa y videoclip

Quiero volver a verte

En mis labios tenerte

La tentación me eleva

Y me dan ganas de volverte a probar

Carita de inocente, pero nada obediente

Sé qué tienes en mente

Y entre tanto ruido quiero aceptar

No sé cómo llegué a ti

Adicta me volví

Una noche loca

Que me recorre todo el cuerpo y me provoca

Adrenalina que coloca y desenfoca

Vibra deliciosa, pasando la nota de boca en boca (x2)

Oh, how you make me feel

El piso me da vuelta

Y estoy viendo violeta

Ya estoy en la segunda vuelta

Y mis sentidos van a explotar

No sé cómo llegué a ti

Adicta me volví

Una noche loca

Que me recorre todo el cuerpo y me provoca

Adrenalina que coloca y desenfoca

Vibra deliciosa, pasando la nota de boca en boca (x2)

Make me feel good

Oh, how you make me feel (Make me feel good)

Oh how you make me feel (Make me feel good)

You make me feel good, make me feel good

Make me feel good, make me feel good

Baby, set me free

Come and fly with me

No quiero que me digas que me equivoqué

(Coro)

Memes de ‘XT4S1S’, la canción de Danna Paola

Te dejamos con los mejores memes que se desataron a raíz del estreno de ‘Éxtasis’ de Danna Paola.

Danna Paola después de escribir, cantar, producir y filmar el video de #XT4S1S. pic.twitter.com/Fk3pKEP9MI — gabriel (@GaboContreras) August 12, 2022

Yo obligándo a todas las personas que conozco a escuchar a Danna Paola: XT4S1S OUT NOW pic.twitter.com/XOnWZYX22m — Avery Tucibi (@AveryTucibi) August 12, 2022

Danna Paola no hace canciones, ella hace arte pic.twitter.com/yoa9Aq0hcB — Nataly 🖤❌ (@prfctxdanna) August 12, 2022

Pov: Estás escuchando XT4S1S de @dannapaola



XT4S1S OUT NOW

DANNA PAOLA pic.twitter.com/4IOPRvAGRN — Andrea❌ (@andrearistemo) August 12, 2022

