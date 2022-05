Danna Paola da positivo a COVID después de su participación en el Festival Tecate Emblema

“Levante la mano quien creyó que era inmune al COVID”, dijo en un post de Twitter luego de participar el fin de semana en el Tecate Emblema

Hace unos días Danna Paola se presentó y fue aplaudida en el Tecate Emblema en la ciudad de México frente a cerca de 45 mil personas, hoy la cantante publicó en su Twitter que dio positivo a COVID ante la sorpresa de propios y extraños.

La intérprete de 26 años comentó la situación ante sus seguidores y habló sobre su estado de salud:

“Estamos bien, pero me duele heavy el cuerpo y he dormido demasiado… esperemos salir de esto asap”, comentó, después de dos años de pandemia en los que no se enfermó, sin embargo, el virus no perdona, como lo demuestra la situación que ahora enfrenta Danna Paola.

“Creí ser la resistencia y que ya no me había dado Covid... estoy positiva”.

Tecate Emblema 2022

Durante su participación en el evento, la cantante fue aplaudida al levantar la voz en contra de los feminicidios ocurridos en México. Al finalizar el evento reconoció la respuesta del público y agradeció su apoyo.

Importancia de la vacunación

Las instituciones de salud han hecho énfasis en que gracias al avance en el esquema de vacunación, los síntomas del virus en aquellos que dan positivo son menores y los pacientes tienen una mayor oportunidad de salir adelante.

