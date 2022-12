Danny Ocean lanza ‘Amor tonight’, canción inspirada en una pareja de Tinder

El artista creó su nuevo éxito inspirado en la historia de una pareja que se conoció en la app de citas.

Lo que comenzó con un ‘Swipe’ a la derecha, terminó siendo la inspiración del cantante Danny Ocean para su nueva canción ‘Amor tonight’, ya que para crear la letra se inspiró en la historia de amor de una mexicana y un estadounidense que se conocieron en la app de citas Tinder.

La aplicación recibió más de 200 historias que querían llegar a los ojos y oídos del cantante de ‘Me rehúso’ y una fue la que logró capturar el corazón del venezolano. Se trata de Nath y Sean, pareja que ha tenido momentos clave en su relación desde que se conocieron y enamoraron.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

‘Amor Tonight’ es una canción de estilo spanglish donde Danny Ocean cuenta el romance a larga distancia de la pareja entre Estados Unidos y México que inició con un Super Like.

Después de hacer Match su historia de amor floreció durante los tiempos difíciles de la pandemia y se convirtió en una relación increíble que ha podido llegar hasta el final durante los últimos dos años.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Con este nuevo éxito, se prueba una vez más que sí se puede encontrar el amor a través de una app de ligue, o al menos a una persona especial para vivir momentos increíbles.

‘Amor tonight’ Danny Ocean letra completa

Te dejamos con la canción y la letra completa para que se la cantes y la bailes a tu amor, si es que su historia coincide con la de la pareja.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Eres un surprise

Eres super nice

Dame amor, tonight

One love, one life

Son crazy times

Te mando un súper like

Dame amor, tonight

Yo tuyo, tu mine

(Verso)

Esa boca roja que tú tienes es de bom bom bum

Me alegro que te hayas bajado Tinder en Tulum

Tu y yo fluimos esa noche, baby

Ahora son fluidas las noches, mami

Ese ‘I love you too’

Te prometo viene coming soon

Nos bañamos con estrellas y nos vestimos con full moon

Que rico que ahora veo ese cu en el mismo room

Te pedí de once once

Ahora nos damos cada doce

Ese ‘I love you too’

Te prometo viene coming soon

(Verso en inglés)

I would go down with you

If you move for me, I’ll move

I know it’s hard to say

Nowadays I need you

I guess, I need you too

One love, one life.





Podría interesarte