David Bowie: Mira el nuevo tráiler del documental sobre su vida ‘Moonage Daydream’

El único aprobado por la familia de Bowie llega este otoño. Aquí hay un nuevo avance sobre la “experiencia inmersiva”.

Hace poco te mostramos el primer tráiler oficial de ‘Moonage Daydream’ que se presentó en el Festival de Cine de Cannes. El director del documental ‘Montage of Heck’ sobre Kurt Cobain, Brett Morgen, regresa con esta cinta sobre la vida de David Bowie que es descrita por sus creadores como una “odisea cinemática inmersiva”. Se llama igual que la canción de Bowie en el lado A de ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars’, y es un viaje musical por su vida y carrera, sobre todo alrededor de su trabajo a mediados de los 70.

Ahora tenemos un nuevo tráiler que muestra algunas escenas de la cinta, acompañadas de algunos acordes de “Space Oddity” y la misma “Moonage Daydream”, y puedes ver a continuación:

Entre los vistazos de este avance a ‘Moonage Daydream’ está la respuesta de Bowie a un entrevistador que le pregunta si sus zapatos son “de hombre, mujer o bisexual”. “Son solo zapatos, tonto”, le responde el músico. Y es que el mundo estaba obsesionado con su sexualidad: además de un frontman era una figura camaleónica (sí, acabo de usar esa palabra en una nota sobre David Bowie) con un estilo que intrigaba a quienes descubrían por primera vez el concepto gender-fluid en el arte.

El documental ‘Moonage Daydream’ se estrena, oficialmente, el 16 de septiembre en IMAX y el 23 de septiembre en cines de Estados Unidos. Aún están por confirmarse las fechas en México y el resto de Latinoamérica.

